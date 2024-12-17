أول تعليق للجيش الإيراني على تهديدات ترامب المستمرة لطهران

علق مسئول بالجيش الإيراني على تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب لايران حال استمرار البرنامج النووي بأن قضية الحرب لا يمكن حلها بالتفاوض والتسوية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك شن ضربات جوية على البلاد.

وقال المسئول الايراني في تصريحات صحفية، إنه "يتم حل القضايا عن طريق التفاوض والتسوية؛ لكن كانت الحرب موجودة دائمًا ولا تزال موجودة وستظل موجودة في المستقبل. هل يمكننا الإجابة عن المستقبل بناء على تجارب الحروب الماضية؟ بالتأكيد لا يمكن" وفق تعبيره.