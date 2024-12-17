انقلاب أتوبيس بموظفي مصنع سكر جرجا في ترعة بسوهاج

أصيب عددًا من موظفي مصنع سكر جرجا بعد تعرض الأتوبيس الذي يقلهم للانقلاب في ترعة مجاورة للطريق بمنطقة بني عيش جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس خاص بنقل موظفي مصنع سكر جرجا، في الترعة المحاذية لطريق "جرجا - بندار" أمام نجع بني عيش.

بالانتقال والفحص، تبين أن الأتوبيس كان يقل عددًا من موظفي المصنع إلى مقر عملهم، وأدى الحادث إلى إصابة بعض الركاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.