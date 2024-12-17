قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجع.. الدردير يعلق على عدم تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024
ننشر الصور الأولى لـ"انقلاب أتوبيس" بموظفي مصنع سكر جرجا في ترعة بسوهاج
معلومات الوزراء: أكثر من 2 مليون شخص يعملون في قطاع الحرف التراثية واليدوية بمصر
حقيقة وجود انخفاض شديد بالحرارة خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف
الشرع خلال لقائه وفد الخارجية البريطانية: يجب رفع العقوبات حتى يعود السوريون لوطنهم
جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد انتظام الدراسة في مدارس الغربية
امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. تفاصيل جديدة بشأنها الآن
سائق مطروح يعثر على 8 ملايين جنيه ويرفض المكافأة| القصة الكاملة
حافز تطوير التعليم.. توضيح عاجل بشأن قيمته وشروط صرفه للمعلمين
اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي بالجيش الروسي في انفجار بموسكو
تحرك في البرلمان لإلغاء إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت
راتب ضخم.. الكشف عن عقد جروس مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشارك في اجتماع مجلس النواب لمناقشة استراتيجية الوزارة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى
×

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في حضور اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب؛ والذي تم عقده لمناقشة بيان وزارة السياحة والآثار بشأن استراتيجيتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار الذي ألقاه  الوزير أمام المجلس بالجلسة العامة التي انعقدت  في أوائل ديسمبر الجاري.

وترأس هذا الاجتماع النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار ، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، وبحضور وكيلي اللجنتين النائب نادر مصطفى والنائب أحمد الطيبي، وعدد من أعضاء اللجنتين.

وشارك في حضور هذه الجلسة الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، والسيد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة سامية سامي مدير الإدارة المركزية لشركات السياحة والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.

واستهل شريف فتحي حديثه خلال الاجتماع بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد فرصة جيدة للحديث بكل شفافية عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع السياحة والآثار والتحديات التي يواجهها.

وقد قام  الوزير باستعراض الاستراتيجية وأهم محاورها أمام أعضاء اللجنتين، كما قام بالرد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية الاجتماع المشترك ثمن السادة النواب أعضاء اللجنتين على بيان وزارة السياحة والآثار ووصفوه بالإيجابي وقاموا باعتماده.

ومن الجدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد ألقى يوم 2 ديسمبر الجاري، بيان وزارة السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس النواب.

مجلس النواب النواب وزير السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادى الاهلي ومرتضي منصور

تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا

حريق شقة المنيل

بعد فاجعة شقة المنيل.. روشتة كاملة للحماية من الماس الكهربائي

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

نبيل الحلفاوي

كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

ابن ضحية شقة المنيل

الناجي الوحيد.. ابن «نهير» ضحية شقة المنيل: كل حاجة حلوة راحت| فيديو

ترشيحاتنا

القمل في المنام

هل رؤية القمل في المنام رزق وخير أم شر ودين؟.. انتبه لـ17 حقيقة

هل سورة ق تعالج القرين

هل سورة ق تعالج القرين والجن وتضعفه؟.. انتبه لـ10 حقائق وأسرار

من قالها غفرت ذنوبه

3 كلمات من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.. فهل تعرفها؟

بالصور

كتبها قبل وفاته.. وصفة هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر بـ30 جنيهًا فقط

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

تعرف على موعد عرض الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul

Better Call Saul
Better Call Saul
Better Call Saul

يانيس تيما لاعب كرة السلة عثر عليه ميتًا بعد انفصاله عن زوجته| القصة الكاملة

لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا

بعد نجاحه.. موسم ثان من A Man on the Inside

A Man on the Inside
A Man on the Inside
A Man on the Inside

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد