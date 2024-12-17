قرعة على 5 تأشيرات حج بنقابة الصيادلة

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات رحلة الحج لهذا العام 1446 هـ / 2025 من يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للصيادلة فقط وعددها (5) تأشيرات.

وأوضحت نقابة الصيادلة - بأنه سيتم ابتداء من الأحد الموافق 22 ديسمبر حتى يوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر استقبال الصيادلة الراغبين في الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتي، على أن يتم إجراء القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات بنفس يوم إغلاق باب الحجز الأثنين 30 ديسمبر (الساعة الواحدة ظهراً) بمقر النقابة العامة.

وكشفت نقابة الصيادلة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج، وهي كالتالي:

صورة جواز السفر المميكن لا يقل صلاحيته عن عام 1/3/ 2026.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

كارنيه النقابة العامة ساري.

و يتم التقديم في إدارة السكرتارية بالنقابة العامة للصيادلة 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي من الساعة 9 ص حتى الساعة 3.30 عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت .