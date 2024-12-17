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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

جدة: ظاهرة فلكية تحدث مساء اليوم تمتد طوال الليل

اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ
اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ
ريم المريسي
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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء الوطن العربي، مساء اليوم الثلاثاء، وطوال الليل اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما 3 درجات وسيكون كذلك قرب النجم بولكس أحد ألمع نجوم كوكبة التوأمان في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.

وأضافت الجمعية في منشور على حسابها بفيسبوك، أنه نظراً لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وأوضحت أنه يلاحظ الآن تغيير لمعان المريخ بشكل كبير مقارنة بالأشهر الماضية وذلك مع استمرار اقترابه من الأرض استعدادا لوصول حالة التقابل منتصف يناير 2025، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ (ولونه الأحمر) هي سبب تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم إله الحرب، ففي بعض الأحيان يستريح إله الحرب وأحيانا يصبح عنيفاً، هذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.

سبب اختلاف سطوع المريخ 

وأوضحت الجمعية أن لفهم سبب اختلاف سطوع المريخ كثيراً في سماء الأرض ، يجب أن ندرك أن المريخ ليس كوكبا كبيراً جداً حيث يبلغ قطره 6,790 كيلومتر فقط. 

وأشارت إلى أن كوكب المريخ على عكس المشتري أكبر كوكب في نظامنا الشمسي حيث يبلغ قطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتر ما يعني يمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكباً بحجم كوكب المريخ جنباً إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائماً ساطعاً  لأنه كبير جداً، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للمريخ الصغير الذي يرتبط لمعانه بقربه أو بعده من الأرض.

وتابعت قولها إن السبب في أن الكوكب الأحمر ساطعاً في بعض الأحيان لأن الأرض تستغرق عاماً لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، يحدث تقابل المريخ - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و 50 يوماً.

لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريباً، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر على سطوعه، فهناك أيضاً دورة مدتها 15 عاماً من حالات التقابل الساطعة والخافتة.

كوكب المريخ الجمعية الفلكية بجدة اقتران القمر الأحدب القمر الأحدب

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