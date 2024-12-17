سويسرا تقر حظر حزب الله اللبناني .. تفاصيل

صوت البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، لصالح حظر حزب الله اللبناني.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تم إقرار الحظر في مجلس النواب بتأييد 126 صوتًا مقابل 20 معارضًا وامتناع 41 عضوًا عن التصويت، بعد أن حصل على موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

وفي تصريح له خلال المناقشات البرلمانية، قال وزير العدل السويسري بيات يانس: “إذا تحركت سويسرا الآن لحظر منظمات كهذه من خلال قوانين خاصة، فيجب أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم رسم الحدود”.

من جانبها، أكدت لجنة السياسة الأمنية، التي اقترحت الحظر، أن دور سويسرا كوسيط في عمليات السلام سيظل قائمًا بفضل بند خاص يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.

يأتي هذا القرار بعد أسبوع من تصويت البرلمان السويسري على حظر حركة حماس.

يذكر أن سويسرا كانت قد حظرت سابقًا تنظيمي القاعدة وداعش، اللذين يدرجان ضمن قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.