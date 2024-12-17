ناقد فني: السياحة والسينما بينهما علاقة ترابطية

قال الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن هناك علاقة ترابط بين السياحة والسينما ، عبر المغريات الجمالية .



أوضح الأمير في كلمة له ، أننا نحتاج الاهتمام بربط السينما بالسياحة عبر أعمال فنية تروج للمنتجات السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان دور السينما في الترويج السياحي .. السينما الأمريكية وتأثيرها على السياحة نموذجا بمركز الابداع الفنى بدار الاوبرا المصرية.

تشمل محاور الندوة تعريف وشرح للعلاقة بين السينما والسياحة و تأثير الأفلام على تشكيل الرغبات السياحية لدى عشاق السياحة والسفر.

ومن المحاور أيضا دراسة حالة السينما الأمريكية و التركية و تأثيرها على السياحة كنموذج ناجح في الترويج للسياحية بالبلدين بشكل كبير .

وتسلط الندوة من خلال الدكتور عاطف عبد اللطيف الضوء على السينما المصرية و الفرص غير المستغلة و دور السينما كأداة دبلوماسية.