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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

محلل سياسي: على سوريا أن تفهم أن روسيا دولة لا يمكن الوثوق بها| فيديو

سوريا وروسيا
سوريا وروسيا
هاني حسين
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قال ماسيج باولفسكي، المحلل السياسي، إنه بشكل عام، فإن سوريا قريبة نوعًا ما من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن الخطوات الغربية مثل فتح فرنسا سفارتها في سوريا تعتبر أمرًا ضروريًا، موضحًا أنه إذا كانت الحكومة السورية الجديدة لن تعالج قضايا الأقليات بشكل جيد، فسيكون هناك تدفق كبير للاجئين إلى أوروبا، وهذه هي المشكلة الأولى.

وأشار "باولفسكي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يجب على أوروبا أن تطالب بعدم وجود قواعد عسكرية روسية في سوريا، وأن تعود روسيا إلى موقعها حيث تقوم باستغلال الكثير من الموارد الإفريقية.

كما أضاف أن روسيا قامت بتمويل الحروب في أوكرانيا، واستولت على موارد متعددة، وقتلت العديد من الأطفال والنساء في هذه الحروب.

واعتبر باولفسكي أن روسيا دولة ضعيفة لا تحترم حلفاءها، موضحًا أنها لم تمتلك القوة اللازمة لمساعدة الأسد، كما ظهر ذلك في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف: "يجب أن تفهم سوريا الآن أن روسيا دولة لا يمكن الوثوق بها"، مؤكدًا أن فرنسا هي لاعب إقليمي مهم، ولكن الدولة الأهم في الوقت الحالي هي تركيا، التي سيكون لها تأثير كبير في تحديد ما سيحدث في سوريا، حيث تسعى العديد من القوات إلى تعزيز نفوذها.

وفيما يخص فرنسا، أكد أن لها وجودًا مهمًا في لبنان ويجب أن يحظى هذا الوجود بالاحترام.

فرنسا سوريا روسيا الحكومة السورية أوروبا

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