معرض للسلع الأساسية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف معرضًا للسلع الأساسية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، وقد انطلقت فعالياته صباح اليوم.

افتتح المعرض بحضور أحمد سمير الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف وحنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مروى ياسين مساعدة وزير الأوقاف لشئون الواعظات، وأروى نور مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين.

ويتضمن المعرض الذى تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل والمنظم بالتعاون بين وحدتي تكافؤ الفرص بوزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف مشاركة منتجات ومعروضات مراكز خدمة المراة العاملة "البيت المصرى" من أنواع المخبوزات المتنوعة والحلويات الشرقية والغربية والوجبات الجاهزة والنصف مطهية، كذلك معروضات متميزة لعارضي معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" من القفاطين الرمضانية المتميزة وياميش والتوابل وألوان الزيوت والمفروشات، وذلك بالأسعار المخفضة والجودة المتميزة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويعكس تنظيم المعرض تكامل الجهود الحكومية وتنسيقها المستمر لضمان إتاحة المنتجات الضرورية بأسعار مناسبة، للعاملين خاصة خلال المواسم التي تتزايد فيها الاحتياجات، وتدعم القدرة الشرائية وتوفير المتطلبات الأساسية داخل بيئة العمل بالعاصمة الجديدة وترسّخ قيم التكافل والتضامن داخل العاصمة كأحد نماذج التنمية المتكاملة.