بحوث الصحة الحيوانية يستقبل وفدا دنماركيا رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من وزارة التعاون الدولي الدنماركية، يرافقهم الملحق الاقتصادي للسفارة الدنماركية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز دول مركز البحوث الزراعية، في هذا الشأن تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.



واستقبلت مدير المعهد، الوفد الدنماركي، حيث تم عقد لقاءات موسعا استهدف صياغة رؤية مشتركة لدعم وتطوير قطاع الصحة الحيوانية، مع التركيز على تبادل الخبرات التقنية والبحثية بين الجانبين، كما شملت النقاشات عدة نقاط حيوية، أبرزها تطوير القدرات الفنية والبحثية: سبل تبادل التكنولوجيا الحديثة في مجالات التشخيص والتحصينات والأمن الغذائي: دور الصحة الحيوانية في تأمين الغذاء الصحي والآمن وفق المعايير الدولية والتنسيق المشترك لمراقبة الأمراض العابرة للحدود والحد من انتشارها.



وتفقد الوفد، أروقة المعهد، حيث اطلعوا خلالها على أحدث المعامل المعتمدة والتقنيات المستخدمة في الفحص المعملي و البحوث العلمية.

وأعرب الجانب الدنماركي عن تقديرهم لما لمسوه من المستوى التقني والكفاءة البحثية التي بالمعهد، مؤكدين تطلع بلادهم لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر الذي يخدم مصالح الطرفين.

حماية الثروة الحيوانية

وأكدت عيد على أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات المصرية الدنماركية في مجال الطب البيطري، مشيرة إلى أن المعهد يسعى دائماً للانفتاح على التجارب العالمية الناجحة لرفع كفاءة المنظومة البيطرية في مصر، وأن التعاون مع الجانب الدنماركي يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار في بحوث الصحة الحيوانية، بما ينعكس إيجاباً على حماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.