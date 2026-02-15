قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بحوث الصحة الحيوانية يستقبل وفدا دنماركيا رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك

"الصحة الحيوانية" يستقبل وفداً دنماركياً رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك
"الصحة الحيوانية" يستقبل وفداً دنماركياً رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك
شيماء مجدي

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من وزارة التعاون الدولي الدنماركية، يرافقهم الملحق الاقتصادي للسفارة الدنماركية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، أن ذلك يأتي في إطار  توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز دول مركز البحوث الزراعية، في هذا الشأن تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.


واستقبلت مدير المعهد، الوفد الدنماركي، حيث تم عقد لقاءات موسعا استهدف صياغة رؤية مشتركة لدعم وتطوير قطاع الصحة الحيوانية، مع التركيز على تبادل الخبرات التقنية والبحثية بين الجانبين، كما شملت النقاشات عدة نقاط حيوية، أبرزها تطوير القدرات الفنية والبحثية: سبل تبادل التكنولوجيا الحديثة في مجالات التشخيص والتحصينات والأمن الغذائي: دور الصحة الحيوانية في تأمين الغذاء الصحي والآمن وفق المعايير الدولية والتنسيق المشترك لمراقبة الأمراض العابرة للحدود والحد من انتشارها.


وتفقد الوفد، أروقة المعهد، حيث اطلعوا خلالها على أحدث المعامل المعتمدة والتقنيات المستخدمة في الفحص المعملي و البحوث العلمية.

وأعرب الجانب الدنماركي عن تقديرهم لما لمسوه من المستوى التقني والكفاءة البحثية التي بالمعهد، مؤكدين تطلع بلادهم لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر الذي يخدم مصالح الطرفين.

حماية الثروة الحيوانية 

وأكدت عيد على أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات المصرية الدنماركية في مجال الطب البيطري، مشيرة إلى أن المعهد يسعى دائماً للانفتاح على التجارب العالمية الناجحة لرفع كفاءة المنظومة البيطرية في مصر، وأن التعاون مع الجانب الدنماركي يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار في بحوث الصحة الحيوانية، بما ينعكس إيجاباً على حماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

الصحة الحيوانية علاء فاروق وزير الزراعة الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

توروب

رسالة قوية من وائل جمعة إلى توروب بسبب طريقة التعامل مع اللاعبين

أتلتيكو مدريد

لعنة برشلونة تصيبه.. أتلتيكو مدريد يخسر بثلاثية من فاليكانو في الليجا

بلوزداد

الكونفدرالية الأفريقية.. شباب بلوزداد يتقدم على اوتوهو بهدفين في الشوط الأول

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

