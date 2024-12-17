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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. فما السبب

كولر و كهربا
كولر و كهربا
ميرنا محمود
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كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة معاقبة محمودعبد المنعم كهربا  بعد اهدارة ضربة الترجيح الرابعة في مباراة  الفريق امام باتشوكا.  


وكتب أحمد حسن .. مصدر: كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان المدير الرياضي لم يقم بتسديد ضربة الترجيح الرابعة في مباراة باتشوكا من تلقاء نفسه وإنما كان وفقًا لترتيبه بين اللاعبين ولم يتم تحويله للتحقيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، من العضلة الضامة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين.

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي للتأكد من سلامته لحسم مشاركته أمام شباب بلوزداد الجزائري.

باتشوكا احمد حسن الاهلي و باتشوكا محمودعبد المنعم كهربا ضربة جزاء كهربا

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