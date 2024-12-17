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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أنشطة وفعاليات متنوعة.. انطلاق خدمات "بداية جديدة" بقرى دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
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تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،خدمات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التى انطلقت اليوم بمركز الخدمات الاجتماعية بقرية العطوى بمركز فارسكور، حيث رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وعلاء سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور..

وتابع المحافظ جهود الجمعيات الأهلية لتوفير مواد غذائية ودواجن وبطاطين وشنط مدرسية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والتى جاءت بمشاركة مؤسسات تراحم والعسيلى و الفرقان ، و تابع أيضًا امتحانات محو الأمية والتى عقدتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتفقد الدكتور أيمن الشهابى القافلة الطبية التى أطلقتها الإدارة الصحية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية و الاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة و الضغط والسكر،  و سيارة تنظيم الأسرة واطلع على الخدمات التى يتم تقديمها واطمأن على توافر المستلزمات الطبية بهما .

وعلى جانب آخر، تابع محافظ دمياط الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،  و آلية التعامل مع استفسارات وشكاوى المواطنين  ، وتفقد السيارة المتنقلة لخدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تقدم خدمات التحصيل والتعاقدات وطلبات تركيب العدادات و الشحن و حل الشكاوى من خلال الربط مع المركز الرئيسي، علاوة على عقد ورش عمل للسباكة البسيطة و ندوات توعوية بترشيد استهلاك المياه ..

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وتابع الأنشطة التى تقدمها للطلاب والأطفال ، علاوة على خدمات الاطلاع ،كما تابع أنشطة التربية والتعليم التى شارك بها طلاب المدارس ، وتنفيذها لندوات حول غرس القيم الاخلاقية ولا للعنف و والانضباط المدرسى .

وتفقد سيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين،  واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها أمام الجمهور ، فضلا عن توزيع ٣٠ كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من القوات المسلحة.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا ندوات للازهر الشريف جاءت حول الوعظ والافتاء ، وكذلك الندوات التوعوية قدمتها الإدارة الزراعية،  وكذلك ندوات التضامن الاجتماعي حول التغذية السليمة والتربية الإيجابية،  كما أطلق برنامج مشروعك ندوات تعريفية. 

كما عقدت مديرية العمل ندوات حول السلامة والصحة المهنية و أطلقت إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة المحلية ندوات عن خدمات صندوق التنمية المحلية،  هذا إلى جانب مشاركة مديرية الطب البيطري بقافلة و ندوات إرشادية،  ومشاركة وحدة السكان بندوة مبادرة " فكر قبل ما تكتر " ، ومبادرة " تحدث معه" ، وأطلقت وحدة تكافؤ الفرص ندوة " اعرفونا" ، وأيضًا ندوة أطلقتها إدارة كوبرى دمياط التاريخى و ندوة حول الاسعافات الاوليه نفذتها هيئة الإسعاف.

وثمن " المحافظ " الجهود المبذولة فى إطار المبادرة التى تستمر على مدار ١٠٠ يوم ، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات للمواطنين،  و تحقيق محاور التنمية البشرية و أهداف التنمية المستدامة ، لافتًا إلى أنه تم إعداد خطة للوصول بخدمات المبادرة لاهالى القرى بكافة مراكز المحافظة.

دمياط محافظ دمياط مبادرة

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