متحدث مصلحة الجمارك: أبوابنا مفتوحة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات

أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أن المصلحة بقيادتها الحالية والسابقة تفتح أبوابها بالكامل للتعاون والتنسيق مع المستثمرين، وللتعامل مع جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بنظام السماح المؤقت والأنظمة الجمركية الأخرى.

وأوضح “إبراهيم”، خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصلحة الجمارك تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن أولويتها تتمثل في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف أن المصلحة تستفيد من جميع المنابر الإعلامية الشريفة لتقديم خدماتها وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا التزامها الكامل بدعم النشاطات الحرة والنزيهة بما يخدم الاقتصاد الوطني.