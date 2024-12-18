إزاى تغير باسورد الراوتر.. لمنع سرقة الواي فاي

يعاني الكثيرون من اختراق المتطفلين لجهاز “الراوتر” وبالتالي استهلاك باقة الانترنت ونفاذها في وقت قصير، ناهيك عن اختراق خصوصيتك، لذلك يتوجب عليك تغيير الرقم السري لجهاز الراوتر بشكل دوري لتفادي أي اختراق.

خطواتت تغيير باسوورد الواي فاي

1- اذهب للمتصفح وادخل الرقم التالي 192.168.1.1،ثم زر ENTER.

2- ادخال إسم المستخدم والباسوورد الخاص بالراوتر

3- الضغط على WLAN

4- ثم WPA pre-shared key، وتغيير كلمة السر

5- اختر زر submit لحفظ كلمة السر الجديدة.

1- برنامج Fing لتقوية شبكة الواي فاي



يعمل برنامجFing على اكتشاف المتطفلين الذي يستخدمون الشبكة الخاصة بك من دون إذنك، كما يعمل على تحليل شبكة الواي فاي الخاصة بك ومعرفة أسباب بطء الإنترنت على هاتفك من أجل حل تلك المشاكل وتسريع الإنترنت، على سبيل المثال يتيح لك هذا البرنامج معرفة جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت الحالي وإذا شعرت أن هناك شخص غريب متصل بالشبكة فيمكنك حظره بسهولة من التطبيق.

2- برنامج Net Optimizer لتسريع الإنترنت في الأندرويد



يعد تطبيق Net Optimizer من أفضل البرامج في هذه الفئة حيث يتميز البرنامج بفعاليته في تسريع الواي فاي أو اتصال البيانات بكل سهولة وذلك بفضل الواجهة البسيطة التي يأتي بها البرنامج حيث يمكنك تشغيله بنقرة زر واحدة فقط.

ويعمل تطبيق Net Optimizer على تحليل شبكات DNS من أجل اختيار الأسرع من بينها كما أنه يسمح لك بتحديدها يدويًا إذا أردت ذلك، كما يساعدك البرنامج على زيادة سرعة التصفح ومشاهدة الفيديوهات وكذلك تقليل البينج ووقت التأخير في الألعاب أون لاين.

3- برنامج Speedify



يتمتع برنامج Speedify بعدد كبير من المميزات تجعله مفيدً لجميع المستخدمين فسواء كنت ترغب في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديو والبث المباشر أو حتى تنزيل الملفات من الإنترنت فسوف يساعدك برنامج Speedify على زيادة سرعة الإنترنت بشكل كبير وإنجاز المهام المطلوبة منك في وقت أقل.

ويحتوي برنامج Speedify على واجهة بسيطة وبديهية جدًا وهذا ما يجعل من السهل تشغيل البرنامج بالنسبة لجميع المستخدمين كما أنه يدعم تسريع شبكات الواي فاي وبيانات الجوال، وعلاوة على ذلك يتمتع البرنامج بقدر كبير من الأمان.

4- برنامج Connection Stabilizer Booster



يتمتع هذا التطبيق بأكثر من 10 مليون عملية تنزيل وتقييم 4.4/5 حيث يأتي هذا التطبيق المميز في متجر بلاي لهواتف الأندرويد ويعمل هذا التطبيق على حل مشكلة عدم استقرار الشبكة الذي يؤدي إلى ضعف سرعة الإنترنت، ولكن هذا التطبيق سوف يساعدك على الحصول على اتصال إنترنت مستقر وتجربة تصفح سريعة جدًا وهذا ما يجعله أفضل تطبيق تسريع الانترنت في هاتف أندرويد.

ويعمل هذا التطبيق على اكتشاف المشاكل التي تؤدي إلى بطء سرعة الإنترنت لديك بما في ذلك اتصال عدد كبير من المستخدمين في نفس الوقت، كما أنه يحتوي على أداة من أجل قياس سرعة الإنترنت ويمكنه مساعدتك أيضًا في تحسين سرعة مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت.