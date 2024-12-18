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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

«الشاذلي»: جائزة «الإنجاز المتميز» للرئيس السيسي تتويج للمنظومة الرياضية بمصر|فيديو

محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب والرياضة
محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب والرياضة
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احتفى محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» جائزة الإنجاز المتميز للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسلمها نيابةً عنه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جائزة الإنجاز المتميز، التي مُنحت للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تتويجًا للمنظومة الرياضية في مصر

وأكد “الشاذلي” أنه ووفقًا للخطاب الوارد من الكاف، هذه أرفع جائزة منحها الاتحاد الأفريقي «الكاف» لشخصية سياسية حتى الآن.

وأشار الشاذلي إلى جهود مصر في خدمة الرياضة في أفريقيا، موضحًا أن مصر استضافت عدة بطولات كروية مثلت إنقاذًا لتلك البطولات، على رأسها كأس أمم أفريقيا 2019، ثم بعدها بثلاثة أشهر استضافت بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إلى جانب كثير من البطولات الأخرى.

ولفت متحدث وزارة الرياضة إلى أن كل هذا كان بتوجيهات من الرئيس السيسي لكل الجهات المعنية سواء وزارة الخارجية أو وزارة الرياضة أو وزارة الداخلية.

وأكد الشاذلي أن البنية الرياضية المصرية من أفضل البنيات الرياضية الموجودة على مستوى القارة والعالم.

الرئيس السيسي محمد الشاذلي جائزة الانجاز

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