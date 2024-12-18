محمد فاروق: انقسام في الزمالك بسبب مصير عبدالواحد السيد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير عبدالواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء بعد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة تن":"تطالب أصوات داخل مجلس الإدارة في الزمالك برحيل عبدالواحد السيد عن منصب مدير الكرة بعد التعاقد مع جروس ومنحه حرية اختيار معاونيه في الفترة القادمة أو الغاء المنصب تماماً".

وأضاف:"فيما يتمسك بعض أعضاء مجلس الإدارة في الزمالك ببقاء عبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة لعلمه بكل صغيرة وكبيرة داخل الفريق منذ عمل البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي".