قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جداول امتحانات الترم الأول 2025 جميع الصفوف في 7 محافظات.. تفاصيل وصور
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق
درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا روسيًا لمكافحة النازية الجديدة
مصرع وإصابة 5 أشخاص سقط عليهم عمود «ضغط عالي» بقنا
طالبة تلقي نفسها من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية بأسيوط.. لهذا السبب
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2024
«الغندور»: عمر كمال أحد أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا
لو مسافر .. ننشر قائمة بمواعيد قطارات الصعيد المكيفة والروسية العادية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024
بعد خسارة جائزة أفضل لاعب إفريقي|«الغندور»: لا أفهم سبب تقليل البعض من «زيزو»
استقالة جديدة بالحكومة الكندية وسط تأزم الموقف السياسي لجستن ترودو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

فوائد مذهلة للشعر والبشرة.. لا ترمي ماء سلق المكرونة بعد اليوم

فوائد ماء سلق المكرونة
فوائد ماء سلق المكرونة
×

لا يُستخدم ماء سلق المكرونة في استخدامه الطهي فقط؛ حيث إن إهداره قد يُساهم في فقدان العديد من الفوائد التي لا حصر لها.

فوائد ماء سلق المكرونة

 

ووفقًا لما نشر في موقع “Eat this not that”، فإن هناك العديد من الاستخدامات التي يمكن الاستفادة منها في ماء سلق المكرونة.

ولا يجب أن تستخدم ماء السلق بعد أن يصبح قديمًا أو متروكًا لفترة طويلة، حيث قد تفسد فائدته، ومن أبرز فوائد ماء سلق المكرونة، ما يلي :

ـ استخدامه في الطهي:

ماء سلق المكرونة غني بالنشا، مما يجعله ممتازًا لتكثيف الصلصات (مثل صلصة المكرونة أو الصلصة البيضاء) ومنحها قوامًا كريميًا دون الحاجة إلى إضافة كريمة أو دقيق.

يمكنكِ استخدامه كبديل لمرق الخضار في تحضير الشوربة أو اليخنات.

ـ  ترطيب النباتات المنزلية:

ماء سلق المكرونة (غير المملح) يحتوي على معادن وعناصر غذائية مفيدة للنباتات، لذا يمكن استخدامه لري النباتات المنزلية بعد أن يبرد.

وإذا كنتِ ترغبين في استخدام ماء السلق لري النباتات، تجنبي إضافة الملح أثناء السلق، لأن الملح قد يضر بالنباتات.

ـ تنظيف الأطباق:

النشا الموجود في الماء الساخن يعمل كعامل تنظيف طبيعي، حيث يساعد في إزالة الأوساخ والدهون من الأطباق والمقالي بسهولة.

فوائد ماء سلق المكرونة

ـ تنعيم الشعر:

يمكن استخدام ماء سلق المكرونة (بعد أن يبرد) كغسول للشعر، حيث يعمل النشا على تغذية الشعر ويمنحه نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

ـ ترطيب البشرة:

ماء المكرونة الدافئ يمكن استخدامه كغسول طبيعي للبشرة، حيث يساعد النشا على ترطيب البشرة وتهدئتها، ويمكن أن يكون مفيدًا في حالات جفاف البشرة.

ـ تليين العجين:

إذا كنتِ تحضرين عجينة وتحتاجين إلى سائل دافئ، يمكنكِ استخدام ماء سلق المكرونة، مما يعزز من مرونة العجين بفضل محتواه من النشا.

ـ إزالة الدهون من الأواني:

إذا كانت الأواني بها دهون ملتصقة، يمكنكِ نقعها في ماء سلق المكرونة الساخن لفترة، حيث يساعد النشا في تفكيك الدهون وجعل التنظيف أسهل.

المكرونة سلق المكرونة ماء سلق المكرونة فوائد ماء سلق المكرونة الطهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط

ادعولهم بالرحمة.. الصور الأولى لضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كولر

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى بأمر مارسيل كولر.. من هم؟

كولر و كهربا

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. فما السبب

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة .. أسعار الدواجن في الأسواق

جروس

جروس يعقد جلسة مع الأهلي قبل انطلاق التدريبات

اللاجئين - أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر

ترشيحاتنا

فوائد ماء سلق المكرونة

فوائد مذهلة للشعر والبشرة.. لا ترمي ماء سلق المكرونة بعد اليوم

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

بأكثر من وصفة.. طريقة عمل القرنبيط المقلي وفي الفرن

طريقة عمل البطاطس بالبيض

مناسبة للعشاء .. طريقة عمل البطاطس بالبيض

بالصور

اقترب على نصف المليون.. سعر خيالي لفستان نور الغندور من باريس|شاهد

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ماذا يحدث عند شرب الزنجبيل في الشتاء؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن

كن أول من يشاهد سيارة BMW M3 موديل 2028

BMW M3 2028
BMW M3 2028
BMW M3 2028

نصائح هامة للتصدي للابتزاز العاطفي.. تعرف على أسبابه وأبرز أنواعه

الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد