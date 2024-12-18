فوائد مذهلة للشعر والبشرة.. لا ترمي ماء سلق المكرونة بعد اليوم

لا يُستخدم ماء سلق المكرونة في استخدامه الطهي فقط؛ حيث إن إهداره قد يُساهم في فقدان العديد من الفوائد التي لا حصر لها.

فوائد ماء سلق المكرونة

ووفقًا لما نشر في موقع “Eat this not that”، فإن هناك العديد من الاستخدامات التي يمكن الاستفادة منها في ماء سلق المكرونة.

ولا يجب أن تستخدم ماء السلق بعد أن يصبح قديمًا أو متروكًا لفترة طويلة، حيث قد تفسد فائدته، ومن أبرز فوائد ماء سلق المكرونة، ما يلي :

ـ استخدامه في الطهي:

ماء سلق المكرونة غني بالنشا، مما يجعله ممتازًا لتكثيف الصلصات (مثل صلصة المكرونة أو الصلصة البيضاء) ومنحها قوامًا كريميًا دون الحاجة إلى إضافة كريمة أو دقيق.

يمكنكِ استخدامه كبديل لمرق الخضار في تحضير الشوربة أو اليخنات.

ـ ترطيب النباتات المنزلية:

ماء سلق المكرونة (غير المملح) يحتوي على معادن وعناصر غذائية مفيدة للنباتات، لذا يمكن استخدامه لري النباتات المنزلية بعد أن يبرد.

وإذا كنتِ ترغبين في استخدام ماء السلق لري النباتات، تجنبي إضافة الملح أثناء السلق، لأن الملح قد يضر بالنباتات.

ـ تنظيف الأطباق:

النشا الموجود في الماء الساخن يعمل كعامل تنظيف طبيعي، حيث يساعد في إزالة الأوساخ والدهون من الأطباق والمقالي بسهولة.

فوائد ماء سلق المكرونة

ـ تنعيم الشعر:

يمكن استخدام ماء سلق المكرونة (بعد أن يبرد) كغسول للشعر، حيث يعمل النشا على تغذية الشعر ويمنحه نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

ـ ترطيب البشرة:

ماء المكرونة الدافئ يمكن استخدامه كغسول طبيعي للبشرة، حيث يساعد النشا على ترطيب البشرة وتهدئتها، ويمكن أن يكون مفيدًا في حالات جفاف البشرة.

ـ تليين العجين:

إذا كنتِ تحضرين عجينة وتحتاجين إلى سائل دافئ، يمكنكِ استخدام ماء سلق المكرونة، مما يعزز من مرونة العجين بفضل محتواه من النشا.

ـ إزالة الدهون من الأواني:

إذا كانت الأواني بها دهون ملتصقة، يمكنكِ نقعها في ماء سلق المكرونة الساخن لفترة، حيث يساعد النشا في تفكيك الدهون وجعل التنظيف أسهل.