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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

مناسبة للعشاء .. طريقة عمل البطاطس بالبيض

طريقة عمل البطاطس بالبيض
طريقة عمل البطاطس بالبيض
آية التيجي
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تعتبر طريقة عمل البطاطس بالبيض من وصفات المطبخ العربي المناسبة لوجبة العشاء، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة في كل مطبخ، وسوف تنال هه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

وتعتبر طريقة عمل البطاطس بالبيض من الأكلات العربية، التي يمكن تحضيرها على العشاء، في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل البطاطس بالبيض

طريقة عمل البطاطس بالبيض

مقادير طريقة عمل البطاطس بالبيض:

3 حبات بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

4 بيضات

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

رشة كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)


طريقة عمل البطاطس بالبيض:

ـ لقلي البطاطس: في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي البطاطس المقطعة وقلبيها حتى تتحمر وتنضج تمامًا.

ـ لإضافة البصل: أضيفي البصل المفروم إلى البطاطس وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

ـ لتحضير البيض: في وعاء، اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل وكمون (حسب الرغبة).

ـ الطهي: اسكبي خليط البيض فوق البطاطس والبصل في المقلاة، ووزعيه بالتساوي.

ـ الطبخ: اتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض بالكامل.

ـ التقديم: قدميها ساخنة، وزينيها بالبقدونس المفروم إذا أحببتِ.

ـ يمكن إضافة جبنة مبشورة أو فلفل رومي للحصول على نكهة مميزة.

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