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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

«جاي ريتشي» يصوّر أحدث أفلامه Fountain of youth وسط المعالم الأثرية بالقاهرة|شاهد

فيلم fountain of youth
فيلم fountain of youth
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كشف المخرج جاى ريتشي عن الملامح الأولي لأحدث أفلامه “fountain of youth” ، والذى يتم تصوير بعض مشاهده فى أماكن أثرية بمصر حيث ظهر أبطال الفيلم فى الصور الأولي من الكواليس وسط الأهرامات وبعض المقابر الأثرية فى مصر ، حيث تظهر الكثير من المشاهد المغامرة الإستكشافية التى يعيشون فيها الأبطال فى مصر.

حيث برز فى الصور اختيار مصر كوجهة تصوير مما يعزز حضورها العالمي كوجهة سينمائية تجذب الإنتاجات الضخمة ووجود العديد من المواقع الأثرية بها والفيلم منتظر عرضه عام 2025.

ولعبت لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي دورًا كبيرًا فى تسهيل الأمر حتى تساهم فى إظهار المعالم المميزة فى مصر بشكل إحترافي .

ويعدّ المخرج والمنتج وكاتب السيناريو البريطاني جاي ريتشي، اسمًا بارزًا في فضاء السينما العالميّة الراهن. لما يتألق به من أسلوبٍ فريد في حكاية وحبكة القصص، بلمسته الفنّية الخاصّة، ممّا ميّز أفلامه على نطاق واسع عالميًا، مثل: "زناد وماسورة ومشطي رصاص" (1998)، و"سناتش" (2000)، و"روك أن رولا" (2008)، و"شيرلوك هولمز" (2009)، و"رجل المنظّمة" (2015)، و"السادة الأفاضل" (2019).

المخرج جاى ريتشي fountain of youth لجنة مصر للأفلام

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