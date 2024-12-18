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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

بعد قليل النطق بالحكم علي المتهم بهتك عرض طفل في أوسيم

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب
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بعد قلبل.. تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم حكمها علي المتهم بهتك عرض طفل في أوسيم بعد إحالته الي لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عماد عيسي الخولي لمرافعة النيابة العامة في اتهام عاطل بهتك عرض طفل صغير بمنطقة أوسيم في الجيزة.


مرافعة النيابة في هتك عرض طفل أوسيم
وقال ممثل النيابة العامة نعم لقد تمرق الكثيرون في أوحال الجريمة وطغوا واشتدوا في البغضاء ولكن أن يصبح عرض الأبرياء بغير حق فذلك والله جرم مثير، فإن تلك الواقعة تكشف عن داء اجتماعي يهدد الناس في شرفهم ويروع الآمنات على أطفالهن فإن لم نبادر بأخذه بيد عسراء استفحل ضرره.

استكمل ممثل النيابة العامة، أنكم قوة الضوء التي تحمي هذا الوطن، حماية من كل هولاء وأمثالهم ونحن لا نأخذ موقفا ولا رأيا إلا صدورا عن عدل أحكامكم، قديما قالوا العرب إن الذليل من ليس له عضد وأنتم عضد هذا المجتمع وملاذه فهو بعدلكم عزيز وأبناؤه  أمنون وفوق ذلك مشفي صدورهم.

إن كانت النفس البشرية مولعة بحب العاجل فنحن أولى بهذا في تحقيق القصاص العادل، فكفى بما عانته بلادنا بالرأفة في الأحكام، فلتحكموا على الجاني بحكم يخلده التاريخ وهو الإعدام شنقا ليحكى كيف تحفظ الحقوق وتصان وكيف تحرس الأعراض وتعاد في أمان وتطمئن به البنات والصبيان موافقا لما اقتضته كل الأديان وما نزلت به الشرائع والأديان.

محكمة جنايات الجيزة المتهم بهتك عرض طفل المتهم بهتك عرض طفل في أوسيم

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