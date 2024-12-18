دموع وبكاء لأسرة اللاعب محمد النني في جنازة عمته بالمحلة الكبرى|شاهد

لحظات من الألم بين صفوف المئات من الأسر والعائلات بمركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية عقب شيوع نبأ دفن عمة اللاعب محمد النني نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي الجزيرة عقب انتهاء المشاركين في مراسم تشييع جثمانها وسط انهيار أفراد الأسرة والدموع التي لم تفارق أعينهم أثناء لحظات دفن جسدها بمقابر سيدي خلف .



وفي مشهد آخر تلقي الكابتن ناصر النني والد لاعب منتخب مصر العزاء ثي وفاة شقيقته أمام أبواب المقابر وسط مشاركة قدامي الرياضيين ولاعبي كرة القدم من ناديين بلدية وغزل المحله.



وشيع المئات من أهالي مركز ومدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظو الغربية، جنازة شقيقة والد اللاعب محمد النني إلي مثواها الأخير بمقابر العائلة، وسط إنهيار وحزن شديد من والد اللاعب وأفراد العائلة.



وكان الكابتن ناصر النني والد "محمد النني "نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي الجزيرة الإماراتي، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم عن وفاة شقيقته بعد تعرضها لوعكه صحية والبدء في تدشين صلاة الجنازة بمسقط رأسها بمدينة المحلة الكبرى.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تعب لعزاء أسرة لاعب كرة القدم ومواساتها في فقيدتهم .



الجدير بالذكر أن حالة من الحزن والوجيعة خيمت بين صفوف الأسر والعائلات ورواد السوشيال ميديا علي رحيلها المفاجىء كونها اتسمت بعلاقاتها الباره بجيرانها بمنطقة ابو شاهين بنطاق حي اول المحلة.