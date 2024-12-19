أسعار تويوتا bZ4X موديل 2025 بالسعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ4X موديل 2025، وتنتمي bZ4X لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

- أبعاد تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4690 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- وسائل الأمان بـ تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، مراقبة النقاط العمياء، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدامات، ونظام مراقبة حركة المشاة وراكبي الدراجات أمام السيارة، ونظام الكبح التلقائي عند السرعات المنخفضة، ونظام توجيه تلقائي للسيارة في حالات الطوارئ، ونظام توقع المخاطر، ومساعد الخروج الأمن من السيارة .

- محرك تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي، وبها بطارية سعة 71.4 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 266 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة سير تصل إلي 540 كم/ساعة الشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية .

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

وزودت سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة بـ زوج من المحركات الكهربائية أيضا، وبها بطارية سعة 72.8 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 214 حصان، وعزم دوران 337 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 559 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية .

- مواصفات تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة العديد من التكنولوجيات من ضمنها، عجلات من السبائك متعددة الأضلاع مقاس 20 بوصة باللون الأسود، وبها شعارات ومقابض أبواب وجناح خلفي مقسم، وبها خياطة حمراء على المقاعد المزينة بقماش Softex والذراع المزين بالجلد، وبها مساعد سائق إضافية ، وTraffic Jam Assist، وLane Change Assist، وFront Cross-Traffic Alert، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة تعمل بنظام الوسائط المتعددة الصوتي، وبها نظام JBL Premium Audio مكون من 9 مكبرات صوت، وجناح خلفي مقسم للسقف .

- أسعار تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 139 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 151 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 157 ألف ريال سعودي .