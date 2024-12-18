حسام بدراوي: حرية تداول المعلومات وإصلاح التعليم والصحة أولويات لتحقيق مستقبل أفضل

دعا الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، إلى تعزيز حرية تداول المعلومات وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في مجالي التعليم والصحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات أساسية لتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز التنمية.

وأشار بدراوي، خلال حديثه في برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن نجاح الأحزاب السياسية يتطلب ثلاثة مقومات رئيسية، وهي الأيديولوجية الواضحة، التنظيم القوي، والتمويل المستدام.

وأضاف أن الأحزاب بحاجة إلى اتفاق حول القضايا الجوهرية والقضاء على الخوف الذي يحد من مشاركة المواطنين.

وشدد بدراوي على ضرورة وجود أحزاب معارضة بناءة تسهم في مستقبل أفضل للبلاد، موضحًا أن الليبرالية الاجتماعية تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين وتوفير كافة الحقوق الاجتماعية لهم.

كما انتقد بعض الأحزاب اليسارية التي وصفها بأنها تكتفي برفع الشعارات دون تقديم حلول واقعية.

وختم بدراوي بالتأكيد على أهمية تعزيز حرية الرأي كوسيلة لتحقيق تواصل فعال مع المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له دور محوري في بناء مجتمع أكثر شفافية وديمقراطية.