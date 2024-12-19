جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025 في 6 محافظات|تفاصيل وصور

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 .. يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء امورهم عن اخباره الان على مختلف محركات البحث على الانترنت
من جانبها حسمت عددا من مديريات التربية والتعليم بأكثر من محافظة ، الجدل المثار بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 المعلن في المحافظات حتى الآن .
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 الدقهلية
السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء
الاثنين 20 يناير : الدراسات + الهندسة
الثلاثاء 21 يناير : العلوم + التربية الفنية
الأربعاء 22 يناير : الجبر + الكمبيوتر
الخميس 23 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 الشرقية
الخميس 16 يناير : جبر واحصاء
السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء
الاثنين 20 يناير : اللغة الأجنبية
الثلاثاء 21 يناير : هندسة
الأربعاء 22 يناير : دراسات اجتماعية
الخميس 23 يناير : العلوم
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 الإسكندرية
السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط + التربية الدينية
الاثنين 20 يناير : العلوم + الهندسة
الثلاثاء 21 يناير : الدراسات + التربية الفنية
الأربعاء 22 يناير : الجبر + الحاسب الالي
الخميس 23 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الرياضية للمدارس الرياضية
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 القليوبية
السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية نظري للمدارس الرياضية
الاثنين 20 يناير : الهندسة + الدراسات الاجتماعية
الثلاثاء 21 يناير : اللغة الإنجليزية + التربية الدينية
الأربعاء 22 يناير : العلوم + التربية الفنية
الخميس 23 يناير : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 سوهاج
السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية للمدارس الرياضية
الاثنين 20 يناير : الدراسات + الهندسة
الثلاثاء 21 يناير : العلوم + التربية الفنية
الأربعاء 22 يناير : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر
الخميس 23 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 دمياط
السبت 18 يناير : اللغة العربية
الاثنين 20 يناير : الدراسات + الهندسة
الثلاثاء 21 يناير : العلوم + التربية الفنية
الأربعاء : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر
الخميس : اللغة الإنجليزية + التربية الدينية