جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025 في 6 محافظات|تفاصيل وصور

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 .. يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء امورهم عن اخباره الان على مختلف محركات البحث على الانترنت

من جانبها حسمت عددا من مديريات التربية والتعليم بأكثر من محافظة ، الجدل المثار بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 المعلن في المحافظات حتى الآن .

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 الدقهلية

السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء

الاثنين 20 يناير : الدراسات + الهندسة

الثلاثاء 21 يناير : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 22 يناير : الجبر + الكمبيوتر

الخميس 23 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 الشرقية

الخميس 16 يناير : جبر واحصاء

السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء

الاثنين 20 يناير : اللغة الأجنبية

الثلاثاء 21 يناير : هندسة

الأربعاء 22 يناير : دراسات اجتماعية

الخميس 23 يناير : العلوم



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 الإسكندرية

السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الاثنين 20 يناير : العلوم + الهندسة

الثلاثاء 21 يناير : الدراسات + التربية الفنية

الأربعاء 22 يناير : الجبر + الحاسب الالي

الخميس 23 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الرياضية للمدارس الرياضية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 القليوبية

السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية نظري للمدارس الرياضية

الاثنين 20 يناير : الهندسة + الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 يناير : اللغة الإنجليزية + التربية الدينية

الأربعاء 22 يناير : العلوم + التربية الفنية

الخميس 23 يناير : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 سوهاج

السبت 18 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية للمدارس الرياضية

الاثنين 20 يناير : الدراسات + الهندسة

الثلاثاء 21 يناير : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 22 يناير : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر

الخميس 23 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 - 2025 دمياط

السبت 18 يناير : اللغة العربية

الاثنين 20 يناير : الدراسات + الهندسة

الثلاثاء 21 يناير : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر

الخميس : اللغة الإنجليزية + التربية الدينية