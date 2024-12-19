فيفا يدعو أحمد حسن للانضمام لمجموعة الأساطير

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدعوة لقائد منتخب مصر الأسبق أحمد حسن للانضمام لمجموعة أساطير فيفا، وذلك على هامش بطولة الإنتركونتيننتال للأندية 224 التي أقيمت في قطر.

وأوضح فيفا أن اختياره لأحمد حسن "الصقر" يأتي على خلفية تاريخه الكبير في كرة القدم، سواء على مستوى الأندية، حيث لعب على المستوى الاحترافي في كل من مصر وبلجيكا وتركيا، وحقق نجاحات بارزة مع الأندية التي مثلها محلياً وقارياً، أو على مستوى منتخب مصر والذي حقق معه إنجازات دولية أبرزها الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات، وتوج بلقب أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية مرتين، بالإضافة إلى حصوله سابقاً على لقب عميد لاعبي العالم كونه الأكثر مشاركة في مباريات دولية.

وتضم مجموعة أساطير الفيفا عدد من أبرز لاعبي العالم من جميع القارات ممن كان لهم مساهمات كبيرة سواء مع منتخبات بلادهم أو الأندية التي لعبوا لها.