مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد عالم كرة القدم اليوم، الخميس 19 ديسمبر 2024، موعدًا حافلاً بالمباريات المثيرة في مختلف المسابقات.

إليك أبرز المواجهات والقنوات الناقلة:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام × مانشستر يونايتد: تقام هذه القمة المرتقبة على ملعب توتنهام هوتسبير في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الأوروبي المؤتمر

تشيلسي × شامروك روفرز: يستضيف تشيلسي نظيره الأيرلندي في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباريات أخرى: يشهد اليوم مباريات أخرى في الدوري الأوروبي المؤتمر، منها ريال بيتيس ضد هلسنكي، هايدنهايم ضد سانت جالين، وفيتوريا جيماريش ضد فيورنتينا. جميع المباريات تقام في تمام الساعة 10 مساءً.

كأس إيطاليا

إنتر ميلان × أودينيزي: يلتقي عملاق ميلانو مع أودينيزي في مواجهة مثيرة ضمن منافسات كأس إيطاليا. تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً وتُبث عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري المصري