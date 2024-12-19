تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي يهدد البلاد بأمطار وسيول

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب الرعدية على السلوم وشمال وغرب محافظة مطروح، ومن المتوقع، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، كما أنه متوقع أيضاً أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا في المساء على (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ ).

ومن الكتوقع أن تسقط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية - الغربية- الشرقية - الدقهلية-دمياط- بورسعيد -الإسماعيلية- السويس- القاهرة -الجيزة- القليوبية). ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 21 درجة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تأثر شمال البلاد بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، مع بداية دخول فصل الشتاء، تبدأ من اليوم الخميس وحتى يوم غدٍ الجمعة 20 ديسمبر.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

حالة الطقس غدا الجمعة

من المكتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، كما تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة: العظمى- الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الادارية 21 12

6 اكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 22 08

رفح 21 08

رأس سدر 23 10

نخل 19 04

كاترين 16 02

الطور 23 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 16

الاسكندرية 20 12

العلمين 19 13

مطروح 17 14

السلوم 18 12

سيوة 19 09

رأس غارب 24 13

الغردقة 25 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 26 20

حلايب 24 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 26 21

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 23 10

الأقصر 24 09

أسوان 25 12

الوادى الجديد 23 10

أبوسمبل 25 14

