قرار أردني هام يخص سوريا || تفاصيل



أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، الخميس، السماح بإدخال المنتجات الأردنية كافة إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي الذي يقابل معبر نصيب من الجانب السوري.

وذكر القضاة من معبر جابر في تصريحات له، أن الأردن سمح للسوريين بالتصدير عبر الأردن لكل دول العالم.

وفي وقت سابق ، استقبلت ساحة التبادل في معبر جابر 90 شاحنة دخلت إلى الساحة الأربعاء، منها 48 شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا.

وفي سياق آخر ، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بالأردن ، الكابتن هيثم مستو، إن عودة حركة الطيران إلى سوريا مرتبط باكتمال متطلبات الطيران الدولي لضمان أمن وسلامة الطيران.

وذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية بترا أن متطلبات الطيران الداخلي تختلف عن متطلبات الطيران الدولي، مشيرا إلى انتظار جاهزية مطار دمشق لاستقبال الطيران الدولي لإعطاء التصاريح اللازمة للطيران الأردني لتسيير رحلاتها إلى دمشق.

وبين أن المتطلبات الدولية للطيران تطبق على جميع مطارات العالم دون استثناء، وتشمل متطلبات لوجستية وفنية وسلامة الأجواء، والتي تستهدف أمن وسلامة الطيران.