الحل السحري لقشرة الشعر.. نصائح وعلاجات طبيعية ناجحة

علاج قشرة الشعر يعتمد على نوعها وأسبابها، لكن هناك حلول فعّالة يمكنك تجربتها للتخلص منها أو تقليلها بشكل كبير.. إليك بعض النصائح والعلاجات الطبيعية والطبية:

1. العلاجات المنزلية:

زيت شجرة الشاي:

يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والالتهابات. أضف بضع قطرات منه إلى الشامبو الخاص بك.

خل التفاح:

يساعد في استعادة توازن درجة الحموضة لفروة الرأس. امزج كميات متساوية من خل التفاح والماء ورش الخليط على فروة الرأس، ثم اتركه لمدة 15 دقيقة قبل الشطف.

الألوفيرا (جل الصبار):

يهدئ فروة الرأس ويقلل من القشرة. قم بوضعه على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة ثم اغسل شعرك.

زيت جوز الهند:

يرطب فروة الرأس وله خصائص مضادة للبكتيريا. استخدمه كعلاج ليلي.



2. استخدام الشامبوهات الطبية:

اختر شامبو يحتوي على مواد فعالة مثل:

الكيتوكونازول (Ketoconazole): مضاد للفطريات.

بيريثيون الزنك (Zinc Pyrithione): يقاوم البكتيريا والفطريات.

السيلينيوم سلفايد (Selenium Sulfide): يقلل من إنتاج الزيوت الزائدة.

حمض الساليسيليك (Salicylic Acid): يزيل خلايا الجلد الميتة.

3. تحسين نمط الحياة:

التقليل من التوتر: التوتر يمكن أن يفاقم القشرة.

الغذاء الصحي: تناول أطعمة غنية بالأوميغا 3 والزنك وفيتامين ب.

شرب الماء: يساعد في ترطيب الجسم وفروة الرأس.

تجنب المنتجات الكيميائية القاسية: مثل الصبغات والمثبتات التي قد تهيّج الفروة.

متى تزور الطبيب؟

إذا لم تتحسن حالتك بعد استخدام العلاجات المنزلية أو الشامبو الطبي لمدة 2-4 أسابيع، أو إذا كانت القشرة مصحوبة بحكة شديدة واحمرار، فقد تحتاج إلى استشارة طبيب جلدية.