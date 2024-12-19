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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صدى البلد

توك شو

ماليزيا: الاقتصاد الخاص بالدول الثامنة النامية يقدر بـ1.3 تريليون دولار

الدكتور زامبري عبد القادر
الدكتور زامبري عبد القادر
البهى عمرو
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أكد الدكتور زامبري عبد القادر، وزير التعليم العالي بماليزيا، أن منظمة الثمانية تم إطلاقها في عام 1997، وأنها تعمل على دعم الاقتصاد بالدول الأعضاء، وأنها تعمل على تحسين الحالة الاقتصادية للدول.

وقال وزير التعليم العالي بماليزيا، خلال فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إن “بلادنا أنعم الله عليها بالأراضي الكبيرة، والموارد وأيضًا بالطاقة البشرية الهائية، وإن المنظمة تمثل 15 % من سكان العالم، وهذه المنظمة بالغة الأهمية، ويقدر الاقتصاد الخاص بالدول الثامنة 1.3 تريليون دولار، وهي تمثل نسبة كبيرة”.

وأضاف: “علينا أن نعيد النظر في التعاون بين الدول الثمانية، وعلينا دعم الاقتصاد المبني على المال الحلال، وأن يكون هناك دعم للشباب، وأن يكون هناك مبالغ مالية للاستثمار الرقمي”.

وأشار إلى أن “هذا الوقت صعب، وعلينا أن ندعم الشباب، وأن يكون هناك اقتصاد مشترك بين الدول الأعضاء، وأن بلاده لديها أنظمة واعدة اقتصادية”.

وكشف أن “الشباب يمتلكون قدرات هائلة، ولم يتم استغلالها، وعلينا أن ندعمهم، وأن نضم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية، التي ستكون لها أهمية في المستقبل”.

وأوضح أن الاقتصاد الأخضر فرصة غير مسبوقة، وأن التعاون بيننا سيكون له أهمية في زيادة الاقتصاد، بلاده تدعم جميع الكلمات السابقة، بالقمة، وأن يكون هناك دعم لفلسطين، وأن يتم تسليط الضوء على مطالب الشعب الفلسطيني، لأن ما يحدث في غزة يعتبر جريمة

وعرضت القناة الأولى لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، ولحظة استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية لـ التعاون الاقتصادي.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.

وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تسلم أمس، الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

التعليم وزير التعليم العالي ماليزيا الاقتصاد

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