سيدات الزمالك للطائرة يختتم مشواره بكأس العالم للأندية بالخسارة أمام فيرو ميلانو

اختتمت سيدات الزمالك مشوارهن في بطولة كأس العالم للأندية للكرة الطائرة بخسارة أمام فريق فيرو ميلانو الإيطالي، حيث انتهت المباراة بثلاثة أشواط نظيفة.

جدير بالذكر أن الزمالك تواجد في المجموعة الأولى بجانب فرق: "تيانجين بوهاي بانك الصينيـ جيرداو ميناس البرازيلي- فيرو فولي ميلان الإيطالي".

وضمت قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".