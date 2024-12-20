شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل إنستجرام، في أحدث ظهور لها.

وظهرت هنادي مهنا بإطلالة مميزة باللون الأسود، مما لفت انتباه متابعيها، والتقطت الصور بطريقة عفوية وهي تمسك بيدها بوكية ورد ابيض.

كما ظهرت مؤخرًا برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث شاركت صورة تجمعهما عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام، وذلك بعد انتشار شائعات حول انفصالهما، لتؤكد بهذه الصورة استمرار علاقتهما.

يُذكر أن هنادي مهنا شاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيى الفخراني، حيث ظهرت في كواليس العمل بزيادة في الوزن، مما أثار تساؤلات حول حالتها الصحية.