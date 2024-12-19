احتفالا بالعيد القومي.. محافظ مطروح يفتتح مجمع مدارس الريفية الجديد

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى ١٠٩ مجمع مدارس الريفية الجديد بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والمهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح و نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بمطروح.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول افتتاح مدرسة أجيال بنين من تعليم أساسى حتى الثانوى بعدد ٢٨ فصلا بتكلفة ١٥،٦ مليون جنيه وقابلة للتوسعةالمستقبلية .



كما قام محافظ مطروح بافتتاح مدرسة سما العلم تعليم أساس بنات بتكلفة ١٤،٥ مليون جنيه بعدد ٢٢ فصلا بالإضافة إلى المكاتب الإدارية حيث تضم المدرسة مرحلة التعليم الأساسى للبنات بمعدل فصلين لكل صف قابل للتوسع.

وأشاد محافظ مطروح بجهود هيئة الأبنية التعليمية في الإسراع بإنشاء المدرستين في وقت قياسى مما يعود بتوفير مزيد من الخدمات التعليمية واستيعاب مزيد من أبناء مطروح ويخفف من حجم الكثافات بالفصول بالمدارس المحيطة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ،مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2024/2025

أوضحت الدكتورة ناديه فتحى وكيل وزارة التربيه والتعليم أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول تبدأ من يوم 1/11/ 2025 حتى 23/ 1/ 2025 حيث سيتم بدء امتحانات المرحلة الابتدائية عام وخاص ودمج ومجتمعي من يوم 11/1/2025 حتى 16/1/2025.

وتبدأ المرحلة الإعدادية من يوم 11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025 للصف الأول والثاني الإعدادي وتبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025.

وتبدأ امتحانات المواد الغير مضافة لصفوف النقل والمستوى الرفيع للصف الثالث من يوم 4/1/2025 حتى يوم 5/1/2025.

وتبدأ امتحانات مرحلة الثانوية العامة والخاصة والدمج والمكفوفين والمنازل والتعليم الفنى للصف الاول والثاني الثانوي العام من يوم 11/1/2025 حتى يوم 16/1/2025 وتبدأ مرحلة الصف الاول والثاني الثانوي الفني من يوم 9/1/2025 حتى 16/1/2025 وتبدأ فصول منهجية الجدارات من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025 وتبدأ امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع من يوم 4/1/2025 وتنتهي 5/1/2025 وتستبعد الاجازات الرسمية واعياد الأخوة الأقباط من أعمال الامتحانات وتعقد اختبارات المستوى الرابع الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة يومي 4/1/2025 و 5/1/2025.