ميناء دمياط يستقبل 33 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39046 طنا تشمل : 17369 طن يوريا و 10200 طن جبس معبأ و 11477 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64163 طن تشمل : 9468 طن قمح و 14650 طن ذرة و 20936 طن فول و 13471 طن حديد و 2100 طن خردة و 421 طن بذرة كتان و 1793 طن خشب زان و 1324 طن مولاس .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 563 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2389 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55524 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187571 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5056 حركة .