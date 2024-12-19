قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمهورية أذربيجان تشكر الرئيس السيسى لدعمه قطاع غزة
قرار مفاجئ من الأهلي.. ترشيح لاعب شهير معتزل مديرا للكرة
الآثار تكشف حقيقة تأجير يوتيوبر أمريكي شهير لمنطقة أهرامات الجيزة
مكاسب كبيرة | تفاصيل القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
شيكابالا يحدد موعد اعتزاله بالاتفاق مع الزمالك.. ماذا حدث؟
رئيس إيران: العدوان استمر لأكثر من عام ونهب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني
رئيس إندونيسيا: نؤكد إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
رئيس الوزراء الباكستاني: الحرب الحالية بغزة تتغذى على دماء الأبرياء
سوريا.. الاحتلال يدمر 6 مواقع عسكرية ويصادر أجهزة تشويش للجيش
رئيس تركيا: يجب اتخاذ خطوات لازمة لفرض حظر بيع السلاح لإسرائيل
الرئيس السيسي: ما حدث منذ أكتوبر 2023 تعدى كل الحدود والقواعد الإنسانية بغزة
الرئيس الفلسطيني يطالب العالم بالتعامل بمعيار واحد للعدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 33 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي
×

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .


وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39046 طنا تشمل : 17369 طن يوريا و 10200 طن جبس معبأ و 11477 طن بضائع متنوعة .
كما أشار البيان إلى أنه قد  بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64163 طن تشمل : 9468 طن قمح و 14650 طن ذرة و 20936 طن فول و 13471 طن حديد و 2100 طن خردة و 421 طن بذرة كتان و 1793 طن خشب زان و 1324 طن مولاس .  


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 563 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2389 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55524 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187571 طنًا .


كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5056 حركة  .

دمياط ميناء دمياط سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع بقوة.. سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك الفيدرالي

الدولار

الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث بالبنوك اليوم الخميس بعد قرار المركزي الأمريكي

صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة رسميًا لهذه الفئات

صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة رسميًا لهذه الفئات

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الخامس الابتدائي | تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس فى القاهرة والإسكندرية ومطروح

أمطار وشبورة .. حالة الطقس على القاهرة والإسكندرية ومطروح

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 في 7 محافظات | تفاصيل

أرشيفية

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-12-2024

كهربا

«شوبير» يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن كهربا

ترشيحاتنا

جانب من توقيع العقد

شهد منافسة سعودية .. توقيع عقد خدمات الطوافة لبرامج الحج السياحي الخمس نجوم

فرص عمل

10 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب

الفنان السوري الكبير جمال سليمان

السبت.. جمال سليمان فى ضيافة الشئون العربية بنقابة الصحفيين فى حوار عن الفن والعروبة وسوريا

بالصور

كل ما تريد معرفته عن الحلقة الأخيرة من "Arabs Got Talent"

"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"

بفستان لافت وجريء .. شيرين رضا تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

شيرين رضا
شيرين رضا
شيرين رضا

علاج سقوط الشعر بشكل نهائي

سقوط الشعر
سقوط الشعر
سقوط الشعر

"الزقازيق" ضمن أفضل 12 جامعة عربية في التصنيف العربي 2024

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد