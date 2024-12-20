عيار 21 يتراجع 150 جنيها خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، استقرارا نسبيا على غير المتوقع بعد خفض الفائدة الأمريكية وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 21 بنحو 150 جنيها خلال أسبوع من 3875 إلى نحو 3725 جنيها.

قرار الفيدرالي

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى نحو أقل من 3200 جنيه بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بعد نحو 3300 جنيه قبل أيام قليلة.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى أقل من 3750 جنيها، بعدما سجل 3875 جنيها كأعلى سعر الخميس الماضي 12-12- 2024.

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع عن 3710 جنيهات للبيع.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3725 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

سعر الذهب اليوم

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29800 بعد 29960 جنيها للشراء أمس بعدما سجل 31000 جنيه الخميس الماضي بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 29640 جنيه للبيع .

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4257 جنيها بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4500 جنيه بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم 20 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية :

- سعر الذهب عيار 24: 4257 جنيها للشراء - 4234 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3725 جنيها للشراء - 3705 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3192 جنيهات للشراء - 3175 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14 : 2483 جنيها للشراء - 2470 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2128 جنيها للشراء - 2117 جنيها للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24 يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيار.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2,595.85 دولار مقارنة بـ 2,648.39 دولارا الاثنين ، وتظل متراجعة بقوة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.