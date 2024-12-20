طارق الجنايني: فقرة الساحر في 44 يوم وقصص النصب حقيقية

قال المنتج طارق الجنايني إن مسلسل “فقرة الساحر" الذي انطلق عرضه منذ ساعات عبر منصة يانغو بلاي، استغرق 44 يوما في تصويره، ومازال أمامهم أيام قليلة للانتهاء منه.

وأشار طارق الجنايني في تصريحات لموقع صدى البلد، على هامش احتفالية انطلاق عرض “فقرة الساحر” إلى أن العمل سيجذب انتباه شرائح وأعمار مختلفة، مؤكدا أنه ليس موجها إلى الشباب فقط.

وأوضح طارق الجنايني في تصريحاته أن قصص النصب التي تعرض في المسلسل مستوحاة من أحداث حقيقية، بحث ورائها بشكل مدقق المؤلف إياد صالح.

"فقرة الساحر" هي قصة مثيرة تسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين. بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم مستحقين وفق معاييرهم الأخلاقية الصارمة، مع الالتزام بقواعده الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء. يقدم المسلسل مزيجًا من الذكاء، الطموح، العدالة، وإثارة السرقة، مع طابع درامي مشوق ومبتكر.

المسلسل من إخراج تامر محسن وإنتاج "TVision"، مع سيناريو من تأليف إياد صالح، يقدم "فقرة الساحر" سردًا جديدًا في الدراما العربية المعاصرة، برؤية إبداعية من فريق العمل الذي يعيد تشكيل الحدود التقليدية لهذا النوع من الدراما.