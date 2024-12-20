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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أتمنى والله.. هنا الزاهد تكشف حقيقة زواجها للمرة الثانية في 2024

هنا الزاهد
هنا الزاهد
قسم الفن
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كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة زواجها قريبا وتحديدا في العام المقبل 2025، بعد انطلاق شائعات عن ارتباطها ثانية. 

وقالت هنا الزاهد ردا على سؤال لبرنامج  et بالعربي هل تكون عروس 2025؟ قائلة: "أتمنى والله ولما يبقى في حاجة هقول". 

وعن أمنيتها لعام 2025 قالت هنا الزاهد: نفسي ان شاء الله شغلي يعجب الناس يعني فيلم "ريستارت"و"الشاطر، وحياتي الخاصة بتمنالها حاجات منها إن يكرمني الله في حياتي برضه و يخليلي أهلي وتبقى سنة كويسة عليا". 

وتستعد هنا حاليا للمشاركة ابتداء من 25 ديسمبر في مسرحية الباشا الى جانب كريم عبدالعزيز وعدد من الممثلين، والتي ستعرض على مسرح بكر الشدي بالرياض.


وتحدثت هنا الزاهد لأول مرة عن انفصالها عن زوجها السابق أحمد فهمي، في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حيث قالت وقتها إنها يمكن أن تمثل أمامه إذا كان "الدور حلو"، ووصفته بالـ "زميل، لكن مش صاحب قوي."


وكشفت أن مرحلة الانفصال استغرقت فترة من الزمن، خاصةً أنها شخصية كان من الصعب تخيل فكرة الطلاق، لكن حدثت أمور مهدت لطلاقها على مدى 8 أشهر، مما سهل عليها تقبل الفكرة، وعن إحساسها بعد الانفصال، قالت: "كنت متوقعة إني هضايق بس منزلتش دمعة".

هنا الزاهد ريستارت أحمد فهمي

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