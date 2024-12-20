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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مخارج الحروف.. جنا الأشقر تكشف أبرز التعليقات السلبية في وتر حساس

جنا الأشقر
جنا الأشقر
قسم الفن
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كشفت الفنانة الشابة جنا الأشقر عن أبرز التعليقات السلبية التي وصلتها عن دورها وشخصيتها في مسلسل “وتر حساس” بعد موتها. 

وقالت جنا الأشقر في تصريحات لبرنامج “عيش صباحك”، “كذا حد قال ممكن تشتغلي أكتر عالنطق ومخارج الحروف، وقلت ليه أتضايق أو الناس تكون عاوزة تضايقني، وفعلا ابتديت أشتغل مع مدرب على مخارج الحروف”.

وأشارت جنا الأشقر إلى أنها حاولت التعامل مع التعلقات التي استقبلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: «أنا أول مرة أتحط في كم التعرض للتعليقات ده وأنا مش بقعد دايما عالسوشيال ميديا لكن فيه آراء وحشة بتطلع وأكيد بتضايق منها لكن بحاول أتعلم منها، والسوشيال ميديا ده عالم أنت ما تقدرش تتحكم فيه».


وعن طول حلقات المسلسل التي تصل لـ45 حلقة، قالت جنا الأشقر: «ممكن أتاخذ من فكرة 45 حلقة كمشاهدة لكن تعليقات سمعتها كتير إن الناس بتستنى الساعة بتاعت المسلسل العيلة تتجمع وتتفرج فهو خلق حاجة ما كانتش هتيجي من مسلسل 15 أو 30 حلقة، وأنا بالنسبة لي المسلسلات الطويلة بتقلب كأنها جزء من العيلة وبتعيش مع الناس».

وعن أبرز التعليقات التي استقبلتها عن دورها: «أكتر تعليق جالي على ليلى إنها رقيقة وهادية وتفكيرها وطريقتها مش مصرية أوي لكن مع كده الناس تقبلوها الحمد لله بفكرها اللي مش مصري لأني توقعت يكون فيه هجوم عليها لكن هي مش بتعمل الغلط علشان عاوزة تعمل الغلط لكن هي مش عارفة إنه غلط وهي على نياتها وعايشة في قوقعتها وروتينية».

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

صبا مبارك وتر حساس جنا الأشقر

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