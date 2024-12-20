محافظ دمياط: تنفيذ 1105 مشروعات بتكلفة 38 مليار جنيه خلال 2024

شهدت محافظة دمياط خلال عام 2024، طفرة تنموية وإنشائية كبرى، في مختلف القطاعات الخدمية، بتنفيذ 1105 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار و323 مليون جنيه، تصدرتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتنفيذ 588 مشروعا في المجالات الخدمية المختلفة بقرى مركز كفر سعد بتكلفة 33 مليار جنيه.

أوضح محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابى- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي في مختلف المجالات ومنه القطاع الصحي والذي تضمن تنفيذ 21 مشروعا بالإضافة إلى إنشاء مركزين ومبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بدمياط بما يقرب من 3 مليارات جنيه ، فضلا عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والذي شهد تنفيذ 38 مشروعا بتكلفة إجمالية تتخطى الـ2 مليار جنيه، إلى جانب قطاع التعليم والذي شمل تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 193 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنمية هيئة ميناء دمياط وافتتاح العديد من خطوط الملاحة به، بجانب إنشاء المجزر الألى والمحجر البيطرى بدمياط للنهوض بقطاع الطب البيطري بتكلفة بلغت 295 مليون جنيه، ما ساهم في توفير آلاف من فرص العمل للشباب والدفع بعجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي.

وقال محافظ دمياط إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، وذلك من خلال تنفيذ 588 مشروعا في المرحلة الأولى في مختلف القطاعات استفادت منها 23 قرية بمركز كفر سعد بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليار جنيه وذلك بنسبة إنجاز وصلت إلى 90%في كافة المرافق الخدمية التي استهدفها المشروع .

وردا عن سؤال بشأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الصحة خلال العام الجاري ..أوضح المحافظ أنه تم إنشاء احدث مركزين طبيين بجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وهما مركز الجراحات التخصصية للانف والأذن والرمد والأوعية الدموية والمسالك البولية بتكلفة مليار جنيه، ومركز الأمومة والطفولة والذي تم أنشاؤه على مساحة 15 ألف متر مربع، ويشمل مستشفى النساء والولادة ومركز أطفال الأنابيب و50 حضانة لللأطفال بتكلفة مليار جنيه ، كما تم الانتهاء من إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بتكلفة 800 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنظيم 20 مؤتمرا علميا في المجالات الطبية المختلفة و40 ورشة عمل، إلى جانب تنفيذ 21 مشروعا في قطاع الصحة بتكلفة مالية بلغت 172 مليونا و796 ألف جنيه، أبرزها أعمال تطوير مسنشفى رأس البر المركزي ورفع كفاءة البنية التحتية وقسم العمليات بمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر ، وإنشاء الوحدة الصحية بكفر البطيخ وتطوير مدرسة التمريض بالشعراء والتي تعد أول مدرسة تمريض للبنين بالمحافظة .

وحول الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ نوه المحافظ إلى أنه تم تنفيذ 38 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و 115 مليون جنيه، وذلك لإحداث طفرة في الخدمات المقدمة للمواطن الدمياطي والقضاء على المشاكل التي كانت تواجه المحافظة في هذا القطاع.

وعن الطفرة الإنشائية التي شهدتها المحافظة في قطاع الإسكان أشار الشهابى إلى أن المحافظة حرصت على توفير وحدة سكنية مميزة للمواطن وجرى تنفيذ وافتتاح مشروع سكن لكل المصريين والذي تضمن إنشاء 264 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 152 مليونا و125 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات العملاقة التي تنفيذها بقطاع التعليم لتطوير العملية التعليمية وتوفير مناخ آمن للطلاب؛ أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 193 مليون جنيه أبرزها إنشاء 9 مدارس، منها المدرسة الفندقية بدمياط الجديدة ومدرسة عباس الكيال الإعدادية ومدرسة سعد المهدي الابتدائية ومدرسة فرسكور الزخرفية بنات بالإضافة إلى مدرسة شرباص الابتدائية ومدرسة العمدة الرسمية للغات ومدرسة فارسكور للغات ومدرسة كفر سعد تعليم أساسي ومدرسة النجارين.

وبشأن جهود القيادات التنفيذية للنهوض بقطاع الطب البيطري.. قال الدكتور الشهابي إنه تم إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري بدمياط على مساحة 12 فدانا بتكلفة بلغت 295 مليون جنيه تضم 12 حظيرة تسع لعدد2400 رأس ماشية بالإضافة إلى مجزرين ومحطة تدوير مخلفات حيوانية.

وعن الإنجازات التي شهدتها هيئة ميناء دمياط خلال عام 2024؛ أكد المحافظ أن الميناء شهد تطورا كبيرا وذلك بعدما تم افتتاح خط "الرورو بين مصر وايطاليا" لتعزيز الحركة التجارية بين مصر ودول أوروبا، فضلا عن إضافة سفينة وادى العريش إلى أسطوله البحري وهى أحدث سفينة صب جاف تضاف إلى الأسطول التجاري المصري ويبلغ حمولتها 82 ألف طن وطولها 229 مترا وعرضها 32 ونصف متر، كما نجح الميناء في جذب عدد من الخطوط الملاحية منها الخط الملاحي "سى ار اس" لمجموعة مواني أبو ظبى إلى جانب أن الميناء استقبل أكبر غاطس لسفينة حاويات وتبلغ حمولتها 1956 حاوية بجانب إستقبال عددا من الوفود من دولة سيراليون وبوتوسودان وهيئة مواني شمال البحر التيرانى ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، فضلا عن أن الميناء فاز بجائزة السبق في تفعيل النماذج الإليكترونية لللاتفاقات الدولية.

وبخصوص التحديات التي واجهت المحافظة في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واعتماد الأحوزة العمرانية ..قال الدكتور الشهابي إنه بالتنسيق بين القيادات التنفيذية والجهات المعنية تم إزالة أكثر من 400 حالة تعد على أملاك الدولة جرى اعتماد الأحوزة العمرانية لأكثر من 100 قرية وتابع.

وحول الجهود المبذولة في إطار تنشيط الحركة التجارية.. أشار الدكتور الشهابي إلى أن المحافظة قامت بتنظيم عدد من معارض الأثاث في كل من محافظات المنيا والشرقية والبحيرة والتي حققت نجاحا كبيرا، ما جعل الغرفة التجارية تضع خطة لتنظيم معارض في جميع محافظات مصر.

وتابع المحافظ أن الغرفة نظمت أيضا مجموعة من معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك للوقوف بجانب محدودي الدخل منها معارض كلنا واحد بالتعاون مع مديرية الأمن ومعارض أهلا رمضان وأهلا بالمدارس، كما وقعت الغرفة بروتوكول تعاون لفتح أسواق جديدة بدولة كينيا للمنتجات الدمياطية، فضلا عن تنظيم مؤتمر للبورصة شارك فيه عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة كيفية التعامل مع البورصة المصرية، بالإضافة إلى عمل ندوة موسعة مع رئيس هيئة ميناء دمياط عن كيفية التعامل مع خط الروروا الرابط بين ميناء دمياط وإيطاليا هذا بجانب فتح شعب جديدة في الغرفة للعاملين في مجال العقارات والأسماك والحلويات وغيرها وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط .

وحول الإنجازات التي شهدها قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة خلال العام الحالي ..أوضح المحافظ أنه تم إحلال وتجديد أربعة مراكز للشباب وملاعب خماسية بتكلفة 11 مليونا و241 ألف جنيه.

وعن التطورات التي شهدها قطاع الري لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية بالمناطق الجديدة.. أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع كرم وكفر تقى والمناديل بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليونا و790 ألف جنيه .

وحول الجهود المبذولة في قطاع الكهرباء لإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لفت الدكتور الشهابي إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليونا و642 ألف جنيه، منها تنفيذ لوحة توزيع ميت أبو غالب لتدعيم وتغذية مدينة ميت أبو غالب وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط كابلات وأبراج وأعمدة وخطوط هوائية ، بالإضافة إلى إحلال شبكة الجهد المنخفض ، وأعمال إحلال ورفع كفاءة أكشاك ومحولات التوزيع بشبكة الجهد المتوسط وتعديل الخطوط الهوائية بكبلات أرضية داخل الكتل السكانية.

وحول الطفرة التنموية والإنشائية التي شهدتها مدينة دمياط الجديدة ...قال المحافظ إنه تم إنشاء أول شاطئ على البحر في الوطن العربي لذوى الهمم "شاطئ قادرون"والذي من خلاله يقوم ذوي الهمم بممارسة كافة الأنشطة سواء رياضية أوثقافية، كما تم رفع كفاءة المرافق الأساسية بالمنطقة الصناعية بالمدينة بتكلفة 74 مليون جنيه، فضلا عن رفع كفاءة محطة مياه الشرب بتكلفة 73 مليون جنيه وتنفيذ 150 وحدة سكنية بمشروع جنة مصر، و83 وحدة بمشروع الإسكان المتميز و160 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، فضلا عن إنشاء المدرسة اليابانية بطاقة 28 فصل بتكلفة 100 مليون جنيه.

وبشأن الجهود المبذولة في قطاع المشاركة المجتمعية كشف المحافظ أن مشروعات المشاركة المجتمعية بلغت تكلفتها الإجمالية 78 مليون جنيه أبرزها إعادة تأهيل وتطوير كوبرى دمياط التاريخي بتمويل من شركة موبكو للأسمدة وتوريد عدد 2 أوتوبيس سياحي للنقل الجماعي من شركة موبكو للأسمدة وتطوير ميدان مدخل رأس البر.