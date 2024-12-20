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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من ضيق التنفس.. تعرف عليها

ضيق التنفس
ضيق التنفس
نهى هجرس
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تعاني من ضيق في التنفس أو تلاحظ ضيقًا في صدرك أو تشعر وكأنك تختنق، يمكن أن تؤدي التمارين المكثفة والارتفاعات العالية ودرجات الحرارة القاسية إلى ضيق التنفس، وكذلك يمكن أن يؤدي القلق ونزلات البرد والإنفلونزا وكوفيد-19 والسمنة وأمراض القلب والرئة إلى ضيق التنفس .

إذا لم يكن ضيق التنفس لديك حالة طارئة، فيمكنك اتخاذ خطوات في المنزل للتعامل معه، إذا تم تشخيصك بحالة تسبب ضيق التنفس، فتأكد أيضًا من استخدام أي علاجات يوصي بها طبيبك.

كيفية تخفيف ضيق التنفس

قد تجد بعض الراحة مع التقنيات التي تعمل على تحسين صحتك العامة وتنفسك:

الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي 

 إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية أو تدخن، فأقلع عن التدخين في أقرب وقت ممكن، لا يؤدي التدخين إلى ضيق التنفس فحسب، بل يزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة وقد يقصر حياتك، ابتعد عن دخان الآخرين أيضًا، تجنب أيضًا استنشاق المواد الكيميائية القاسية وكذلك أشياء مثل الغبار وحبوب اللقاح التي يمكن أن تسبب الحساسية .

ممارسة الرياضة 

مع مرور الوقت، تعمل ممارسة الرياضة على تقوية عضلاتك ورئتيك، وعندما تصبح عضلاتك أقوى، فإنها تحتاج إلى كمية أقل من الأكسجين وتنتج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون، وهذا يحسن تدفق الهواء لديك، وفي النهاية، ستتمكن من التعامل مع المزيد من النشاط دون الشعور بضيق التنفس، كما يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة على إنقاص الوزن ، وهذا مهم لأن السمنة تساهم في ضيق التنفس.

الاسترخاء

استمع إلى تطبيق استرخاء على هاتفك، أو جرّب استرخاء العضلات التدريجي، حيث تقوم بشد كل مجموعة من العضلات في جسمك، ثم إرخائها، تساعد هذه التقنيات على تقليل التوتر ، وتشجعك على التنفس ببطء وعمق، وتشتيت انتباهك عن مشاكل التنفس، قد تساعد أيضًا في التخلص من القلق، الذي قد يسبب ضيق التنفس.

المصدر webmd

نزلات البرد ضيق التنفس ألم الصدر أمراض القلب

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