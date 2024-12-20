أمطار رعدية وبرد ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة وذلك بحسب التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للارصاد بالسعودية.

وذكر المركز السعودي في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة، أن هطول أمطار رعدية يشمل الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل والحدود الشمالية ويمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والشرقية بالإضافة إلى أجزاء من منطقة تبوك.

وأشار المركز إلى عدم استبعاد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك وتشمل جبل اللوز- علقان- الظهر مصحوبًا بانخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.