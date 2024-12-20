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أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الطقس
الطقس
منار عبد العظيم
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى 5 درجات مئوية أو أقل من ذلك. 

وأكدت أن الأجواء خلال الليل ستظل شديدة البرودة، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع، خصوصًا في الأماكن الصحراوية.

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تكوّن الصقيع يعود إلى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، حيث تنخفض الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية، ما يؤدي إلى هدوء في سرعة الرياح، وهو ما يساعد على تكون الصقيع في مناطق مثل وسط سيناء وشمال الصعيد، وأجزاء من الصحراء الغربية، وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية لهذه المناطق.

أما خلال فترة النهار، أشارت غانم إلى أن الأجواء تكون معتدلة بوجود أشعة الشمس، رغم أن درجات الحرارة قد تظل حول المعدل الطبيعي أو أقل من المعدل في بعض المناطق. وأوضحت أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، ما يعزز شعورنا بالبرودة الخفيفة في بعض المناطق، وخاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى. وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الجنوب، لتكون الأجواء دافئة في محافظات جنوب الصعيد ومناطق جنوب سيناء.

وفيما يتعلق بالأمطار، أكدت غانم أن الأمطار بدأت في السقوط بشكل كبير خلال فترة الليل على أغلب محافظات شمال البلاد، وكانت شدة الأمطار متفاوتة من محافظة إلى أخرى، حيث كانت السواحل الشمالية الأكثر تأثرًا. فقد شهدت مناطق مثل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية. كما امتدت الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وأضافت أن فرص الأمطار ستستمر اليوم، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار أكثر تأثيرًا في المنطقة الشرقية من البلاد.

 وأشارت إلى أن محافظات بورسعيد ورفح والعريش ستشهد أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مع فرصة لسقوط أمطار رعدية أحيانًا. 

كما ستشهد بعض المحافظات الداخلية، مثل المنوفية، الغربية، الشرقية، ومدن القناة وخليج السويس أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة في بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم.

صباح الخير يا مصر المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية مناطق جنوب سيناء

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