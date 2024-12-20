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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

ماذا قدم جروس في أول مباراة له مع الزمالك؟.. فيديو

الزمالك
الزمالك
البهى عمرو
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علق الناقد الرياضي محمد عصام على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء أمس الخميس .

وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أشار محمد عصام إلى أن لاعبي سيراميكا كيلوباترا قدموا أداءً مميزًا للغاية أمام الزمالك، وأن المدير الفني للفريق، أيمن الرمادي، أدار المباراة بشكل جيد، وكان بإمكانه خطف الفوز.

وأضاف محمد عصام أن السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك، فشل في تحقيق الفوز في أول مباراة له في ولايته الثانية مع الفريق، موضحًا أن جروس بدأ مشواره مع الزمالك بتعادل مشابه لأول مباراة له في 2018.

وأشار محمد عصام إلى أن لاعبي الزمالك قدموا أداءً جيدًا وهددوا مرمى سيراميكا كيلوباترا بأكثر من فرصة للتسجيل، ولكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل، مؤكدًا أن الزمالك يحتاج إلى تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية التي تساهم في المنافسة على كافة البطولات.

كما أضاف محمد عصام أن جروس قرر إلغاء الراحة التي كانت مقررة للاعبين اليوم، حيث استكمل الفريق تدريباته استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز. 

الزمالك صباح البلد نادي الزمالك صدى البلد سيراميكا

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