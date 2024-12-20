تصادم أتوبيس وملاكي وإصابة قائدة السيارة في سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة خاصة وسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة قائدة السيارة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين توبيس تابع لشركة خاصة (بدون ركاب) قيادة المدعو عاطف ع.ع.ص (45 عامًا، عامل، مقيم بدائرة مركز سوهاج)، وسيارة ملاكي قيادة المدعوة منار م.ع.م (35 عامًا، مدرسة، مقيمة بمركز طهطا).

وكشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدة السيارة الثانية، مما أدى إلى اصطدامها بالأتوبيس بالمواجهة.

أسفر الحادث عن إصابة قائدة السيارة الثانية بكسر في القدم اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وبسؤال قائدي السيارتين، أفادا بمضمون ما سبق ونفيا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.