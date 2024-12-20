مصرع مسن أسفل عجلات قطار بمحطة الحمادية في سوهاج

شهدت محطة الحمادية التابعة لدائرة مركز سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقي رجل مسن مصرعه وأُصيبت دابته بنفوق، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد سوهاج.

وبحسب البلاغ، فإنه أثناء مرور القطار القادم من أسيوط والمتجه إلى سوهاج بمحطة الحمادية، فوجئ السائق بشخص يستقل دابة يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة. ورغم استخدام آلة التنبيه، لم يستجب الشخص مما أدى إلى دهسه ووفاته ونفوق الدابة.

تبين أن المتوفى يُدعى حسانين ع.ح.ع (75 عامًا، بالمعاش، ومقيم بدائرة المركز)، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال نجل المتوفى المدعو محمود (41 عامًا، سائق، ومقيم بذات الناحية)، أفاد بمضمون ما سبق ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.