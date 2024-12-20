بعد إصابته بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للملك تشارلز

كشفت مصادر عن الحالة الصحية للملك تشارلز ملك بريطانيا، مؤكدا أن علاجه من مرض السرطان يسير بشكل إيجابي، وسيستمر خلال العام المقبل".

وأضاف، أنه يتابع الفريق الطبي الخاص بالملك عن كثب ارتباطاته الرسمية منذ عودته إلى الحياة العامة.

وذكر المصدر أنه لم يطرأ أي تغيير على صحة الملك تشارلز، وأن الأنباء التي تفيد باستمرار علاجه في 2025 لا تمثل أي تحديث مهم.

وقام تشارلز وزوجته كاميلا في أكتوبر بزيارة قصيرة إلى الهند، حيث أقاما في مركز للطب البديل في أعقاب زيارة إلى أستراليا.



وفي فبراير الماضي، كشف قصر بكنغهام عن إصابة الملك البالغ من العمر 76 عاما، والذي اعتلى العرش في عام 2022، بنوع غير محدد من السرطان تم اكتشافه خلال فحوص بعد إجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.

وعاد الملك إلى ممارسة واجباته العامة في أبريل.