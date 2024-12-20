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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

انقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق بالمنيا

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي
ايمن رياض
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أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا انقطاع التيار الكهربائي بحي وسط مدينة المنيا غدا السبت 21 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية مساءً نظراً لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المسئولة عن تغذية تلك المناطق.
في المناطق التالية

- ميدان الصهاريج الجزء البحري عمارة أسماء الله الحسنى - عمارة المستقبل - مركز المنيا للعيون مستشفى المنيا الوطني - برج صفوت أيوب - برج اللؤلؤة .
- ميدان الساعة
- شارع القشيري من أول كوبرى السريع حتى شارع الحسيني
- شارع الفضيلة قبلي وبحرى
- شارع الثلاث مخابز

وأضاف البيان أن انقطاع التيار الكهربائي سيتسبب  في توقف العمل بمحطة صرف الصهاريج طوال فترة الصيانة .

وفى سياق متصل وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس القروية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل عمال الإنارة العامة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي اعطال بخطوط الإنارة المغذية لكافة الطرق وغيرها والعمل على مواجهة اي أزمة طارئه وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا .

قام قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان باستكمال بتركيب كشافات ليد بقرية ريده وصيانة خطوط الانارة بالقرية وتركيب لمبات ليد بديلا عن الصوديوم كما تم تركيب 8 لمبات ليد وصيانة 6 كشافات ليد بدير عطيه وطهنشا وفي نزلة حسين تم صيانة وانارة الكشافات داخل الحديقة العامة بقرية ابوفيلو لترشيد استهلاك الكهرباء وحرصا على سلامة أرواح المواطنين وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لترشيد الاحمال والضغط الكهربائي.

المنيا شركة الصيانة التيار الكهربائي

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