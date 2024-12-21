يوتيوب يواجه العناوين الخداعة لمنع الفيديوهات المضللة

من منا لم يعترض على العناوين والصور المصغرة على يوتيوب التي تعدك بكشف "الحقيقة الصادمة" أو "أخبار عاجلة" حول مواضيع مثيرة، لتكتشف لاحقًا أنها لا تمت بصلة للمحتوى الفعلي لهذا بدأ يوتيوب في اتخاذ خطوات جدية للحد من هذه التكتيكات المضللة.

يوتيوب يبدأ في محاربة العناوين المضللة في الهند

بدأت يوتيوب في الهند حملة جديدة لمكافحة العناوين والصور المصغرة التي تعد بمحتوى مثير، لكنها في الواقع لا تعكس ما سيشاهده المستخدم.

أكدت المنصة المملوكة لجوجل أنها تركز على المواضيع المتعلقة بالأخبار العاجلة والأحداث الجارية، لضمان عدم تعرض المشاهدين للوعود الكاذبة.

محتوى "كليكبايت": خداع العناوين والصور المصغرة

"الكليكبايت" هو مصطلح يشير إلى المحتوى الذي يستخدم عناوين مبالغ فيها أو مضللة لجذب النقرات، وغالبًا ما يؤدي إلى إحباط المشاهدين عندما يجدون أن الفيديو لا يتناول الموضوع الموعود به.

التحديات والتوقعات المستقبلية

ورغم أن يوتيوب لم تحدد بعد كيفية تحديد "الأخبار" أو "الأحداث الجارية" بشكل دقيق، ولا كيف ستراقب تطابق العناوين مع المحتوى الفعلي، إلا أن الخطوة تشير إلى رغبة كبيرة في معالجة المحتوى المضلل على المنصة.

ويبقى الأمل أن تكون هذه الإجراءات خطوة حقيقية، وليست مجرد إعلان عن إجراء تجريبي.

تحديثات يوتيوب الأخرى

في إطار آخر من التحديثات، يعمل تطبيق يوتيوب على تحسين تجربة المشاهدة على الهواتف بنظام أندرويد من خلال تخطيط جديد للشاشة الأفقي، كما سيحصل المبدعون على طريقة جديدة للتفاعل مع جمهورهم عبر تسجيل ردود على التعليقات مباشرة تحت الفيديوهات.