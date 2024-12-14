يوتيوب ميوزيك تضيف ميزة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم

تعمل خدمة بث الموسيقى التابعة يوتيوب، YouTube Music، على تعزيز تجربتها مع إضافة ميزة جديدة تُعرف باسم "تثبيت على الاتصال السريع" (Pin to Speed dial).

بحسب “ phonearena”، تأتي هذه الميزة لتكمل خيار الاتصال السريع الرائع الموجود بالفعل في التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين تخصيص شبكة الشاشة الرئيسية التي تم تقديمها في أكتوبر الماضي.

كيفية استخدام ميزة "تثبيت على الاتصال السريع"

ولاستفادة من هذه الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين فتح القائمة المنسدلة لأي أغنية، فيديو موسيقي، ألبوم، أو قائمة تشغيل (غير متاحة للفنانين أو البودكاست) وستظهر لهم خيار "تثبيت على الاتصال السريع".

عند النقر على هذا الخيار، ستظهر الأغنية المختارة في شبكة 3x3 مع أيقونة تثبيت في الزاوية العلوية اليمنى.

يمكن أيضًا الوصول إلى هذا الخيار من خلال النقر على زر الثلاث نقاط أو الضغط المطول، وهو متاح من شاشة "الآن قيد التشغيل".

إمكانيات الميزة الجديدة

تعتبر هذه الميزة مفيدة بطريقتين رئيسيتين، وهما يمكن للمستخدمين تثبيت قائمة التشغيل التلقائية "الموسيقى المعجب بها" في نفس الموقع لتسهيل الوصول إليها بسرعة.

كما يمكن تثبيت أغنية معينة يحبها المستخدمون بشكل متكرر، مما يسهل الوصول إليها بسهولة دون الحاجة للبحث عنها في كل مرة.

تشابه مع طلبات المستخدمين السابقة

تشبه هذه الميزة ما كان يطلبه العديد من المستخدمين، حيث كانوا يتطلعون إلى إمكانية تثبيت الدورات أو الأقسام في موضع ثابت في واجهة YouTube Music الرئيسية.

تساعد هذه الخطوة المستخدمين في الحفاظ على موقع ثابت لعناصر يحبونها على الصفحة الرئيسية.

توافق الميزة مع الأجهزة المختلفة

كما هو متوقع، تتم مزامنة التثبيتات عبر جميع أجهزة المستخدمين، وهي متاحة لكل من Android وiOS.

ومع ذلك، لا تزال ميزة الاتصال السريع غير متوفرة لأجهزة Android اللوحية أو على الويب، وتظل ميزة "الاستماع مرة أخرى" القديمة قائمة.

توافر الميزة الجديدة

تتم عملية إطلاق "تثبيت على الاتصال السريع" حاليًا مع إصدار YouTube Music رقم 7.29 لنظام Android و7.31 لنظام iOS.

تجربة المستخدم وآراء حول الميزة

تعد ميزة "تثبيت على الاتصال السريع" إضافة قيمة إلى YouTube Music، حيث توفر تخصيصًا أكبر لشاشة الرئيسية وتحسن تجربة المستخدم من خلال تسهيل الوصول إلى الأغاني والقوائم المفضلة. مع استمرار يوتيوب في تطوير ميزاتها، يتوقع أن تستمر الخدمة في جذب المزيد من المستخدمين الباحثين عن تجربة بث موسيقية متميزة وسهلة الاستخدام.