قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار محافظة القليوبية| مصرع طالبة على يد صديقاتها بالعبور.. وظائف شاغرة بجامعة بنها الأهلية
مفيش وقت.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لمجلس إدارة الزمالك
تفاصيل العرض المالي المقدم لـ ميكالي لتدريب الزمالك
هيعمل شكشوكة.. ياسمين عز: الأهلي على موعد مع التاريخ
يوتيوب ميوزيك تضيف ميزة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم
الداخلية تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة.. صور
خبير تكنولوجيا يحذر: أمن المعلومات ضرورة حيوية مع تزايد المخاطر المستقبلية
مأساة دار المسنين في الأردن .. فيديو لنزيل تسبب بالحريق | شاهد
إكرامي يصدم جماهير الأهلي قبل مباراة باتشوكا.. ماذا حدث ؟
شيرين عبدالوهاب تُشعل دبي بأغانيها الرومانسية وتبكي على المسرح | ما السبب؟
طارق رضوان: النسخة الحالية من الكونفدرالية صعبة لهذا السبب
القبض على محمد شاهين فى رابع حلقات مسلسل ساعته وتاريخه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب ميوزيك تضيف ميزة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم

YouTube Music
YouTube Music
احمد الشريف
×

تعمل خدمة بث الموسيقى التابعة يوتيوب، YouTube Music، على تعزيز تجربتها مع إضافة ميزة جديدة تُعرف باسم "تثبيت على الاتصال السريع" (Pin to Speed dial). 

بحسب  “ phonearena”، تأتي هذه الميزة لتكمل خيار الاتصال السريع الرائع الموجود بالفعل في التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين تخصيص شبكة الشاشة الرئيسية التي تم تقديمها في أكتوبر الماضي.

كيفية استخدام ميزة "تثبيت على الاتصال السريع"

ولاستفادة من هذه الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين فتح القائمة المنسدلة لأي أغنية، فيديو موسيقي، ألبوم، أو قائمة تشغيل (غير متاحة للفنانين أو البودكاست) وستظهر لهم خيار "تثبيت على الاتصال السريع". 

عند النقر على هذا الخيار، ستظهر الأغنية المختارة في شبكة 3x3 مع أيقونة تثبيت في الزاوية العلوية اليمنى. 

يمكن أيضًا الوصول إلى هذا الخيار من خلال النقر على زر الثلاث نقاط أو الضغط المطول، وهو متاح من شاشة "الآن قيد التشغيل".

إمكانيات الميزة الجديدة

تعتبر هذه الميزة مفيدة بطريقتين رئيسيتين، وهما يمكن للمستخدمين تثبيت قائمة التشغيل التلقائية "الموسيقى المعجب بها" في نفس الموقع لتسهيل الوصول إليها بسرعة.

كما يمكن تثبيت أغنية معينة يحبها المستخدمون بشكل متكرر، مما يسهل الوصول إليها بسهولة دون الحاجة للبحث عنها في كل مرة.

تشابه مع طلبات المستخدمين السابقة

تشبه هذه الميزة ما كان يطلبه العديد من المستخدمين، حيث كانوا يتطلعون إلى إمكانية تثبيت الدورات أو الأقسام في موضع ثابت في واجهة YouTube Music الرئيسية. 

تساعد هذه الخطوة المستخدمين في الحفاظ على موقع ثابت لعناصر يحبونها على الصفحة الرئيسية.

توافق الميزة مع الأجهزة المختلفة

كما هو متوقع، تتم مزامنة التثبيتات عبر جميع أجهزة المستخدمين، وهي متاحة لكل من Android وiOS. 

ومع ذلك، لا تزال ميزة الاتصال السريع غير متوفرة لأجهزة Android اللوحية أو على الويب، وتظل ميزة "الاستماع مرة أخرى" القديمة قائمة.

توافر الميزة الجديدة

تتم عملية إطلاق "تثبيت على الاتصال السريع" حاليًا مع إصدار YouTube Music رقم 7.29 لنظام Android و7.31 لنظام iOS.

تجربة المستخدم وآراء حول الميزة

تعد ميزة "تثبيت على الاتصال السريع" إضافة قيمة إلى YouTube Music، حيث توفر تخصيصًا أكبر لشاشة الرئيسية وتحسن تجربة المستخدم من خلال تسهيل الوصول إلى الأغاني والقوائم المفضلة. مع استمرار يوتيوب في تطوير ميزاتها، يتوقع أن تستمر الخدمة في جذب المزيد من المستخدمين الباحثين عن تجربة بث موسيقية متميزة وسهلة الاستخدام.

يوتيوب YouTube YouTube Music

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدام حسين

حقيقة العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا .. وعلاقة الرئيس الجورجي

محمد صلاح

قبل مواجهة فولهام.. تصريح ناري من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

البلوجر هدير عبد الرزاق

البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة في اتهامها بنشر الفسق والفجور

الاهلي

2 مليون يورو .. الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الأجنبى

سقوط امطار

الأرصاد الجوية: انخفاض شديد في درجات الحرارة .. وتحذيرات من سقوط أمطار

الزمالك

بعد رحيل جوميز.. ما موعد وصول مدرب الزمالك الجديد؟ مرشح مفاجئ

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى

الاهلي

الأهلي عينه على الملكي .. قناة وحيدة لنقل مباراة بطل أفريقيا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن عدم مراعاة حالات مرض الطلاب أثناء الامتحانات الشهرية

نائب رئيس حزب الاتحاد

الشورى: تدشين قطار الوعي يأتي في ظروف وتحديات صعبة يواجهها الوطن

أبو شامة

أمين حزب الاتحاد: تدشين قطار الوعي يأتي في ظروف وتحديات صعبة

بالصور

طريقة عمل تتبيلة شاورما اللحمة بوصفتين مختلفتين

تتبيلة شاورما اللحمة
تتبيلة شاورما اللحمة
تتبيلة شاورما اللحمة

علاقة غريبة بين الكراوية والتخسيس .. وفوائد مذهلة للنساء

الكراوية
الكراوية
الكراوية

مي كساب تثير ضجة بإطلالتها في أحدث ظهور| صور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

ناقد موضة يعلق على فستان إليسا في الرياض | صور

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أحمد حلمى ومنى زكى

كيف ينتقد أحمد حلمي أعمال زوجته منى زكي؟

أسرة مقاول السلام

أسرة مقاول السلام تروى لـ صدى البلد تفاصيل مقـ ـتله بالشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لم يكن عنتر ولبلب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار آخر حروف الأمان

الدكتورة إيمان شاهين -مدرس إدارة المؤسسات والأسرة والطفولة جامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: الاستدامة الأسرية.. نهج شامل لضمان رفاهية الأجيال القادمة

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: هل يمكن للنفي أن يكون قوة خلاقة في الفلسفة؟

المزيد