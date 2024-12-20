قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاجرة وطبنجة وتصالح.. تفاصيل خناقة لاعب الأهلي وصاحب مصنع بالعجوزة
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
حالة الطقس في مصر.. تحسن نسبي وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة
البنك الأهلي يتغلب على مودرن سبورت بهدف نظيف بالدوري الممتاز
مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به
تعرف على موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلي
الجونة يحقق أول فوز بالدوري على حساب إنبي بهدف نظيف
علاج مش وقاية.. لقاح روسيا المضاد للسرطان بين الشك واليقين
بعد انعقاد قمة الدول الثماني | هكذا تساهم في تعزيز التعاون وتشارك الخبرات
فايننشال تايمز: ترامب يريد من أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي للناتو إلى 5%
استمرار السحب على سيناء والسواحل .. وتحذيرات من صقيع قادم | الطقس
لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز والمدن في التعامل الفوري مع مياه الأمطار

امطار
امطار
همت الحسينى
×

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود المراكز والمدن في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار ، ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز التي تحتاج إليها للتغلب على تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين .

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من مدن ومراكز المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز، جمصة، وميت سلسيل، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المحافظ أنه يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات ، وكلف  أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها.

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة أنه وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ،في سرعة التعامل مع مياه الأمطار ، أن العمل بدأ منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار والأوضاع بالمدينة تحت السيطرة ولا توجد أي تجمعات لمياه الأمطار بالمدينة حاليا والحياة تسير بشكل طبيعي، كما أكدت الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل أنه يتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي تساقطت اليوم وأن الأمور تحت السيطرة بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكان محافظ الدقهلية أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكاواهم في هذا الشأن.

محافظ الدقهلية الدقهلية امطار مياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يناير

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 20-12-2024

الأرصاد الجوية

أمطار غزيرة وصقيع.. تحذير عاجل للمواطنين من حالة الجو

هيثم شاكر

تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

ضحايا الحادث الأليم بالغربية

أهالي قرية الرجدية بالغربية يشيعون جثامين 4 شباب ضحايا بيارة شبين الكوم| صور

الدعم النقدي

هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي

اجازة نصف العام الدراسي 2025

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب المدارس والجامعات| قرارات نهائية

ترشيحاتنا

شباب بلوزداد الجزائري

بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة لملاقاة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا|صور

الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

الزمالك

الزمالك يفوز على الزهور في دوري سيدات كرة اليد

بالصور

شلل الأطفال والضنك.. أمراض وفيروسات أثارت رعب العالم في 2024

أمراض و فيروسات انتشرت خلال 2024
أمراض و فيروسات انتشرت خلال 2024
أمراض و فيروسات انتشرت خلال 2024

مشاهير ودعوا العزوبية ودخلوا عش الزوجية في 2024.. صور

حصاد 2024
حصاد 2024
حصاد 2024

ضبط 3.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات التموين بمنيا القمح

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل مقرمشات منزلية بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية

مقرمشات
مقرمشات
مقرمشات

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد